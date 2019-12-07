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Формула 1 / Новость

Расселл рассказал, в чем он хуже Кубицы

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Расселл рассказал, в чем он хуже Кубицы
Автор:
, Редактор
7 дек. 2019 г., 13:53

По мнению пилота Williams, к 2020 году ему нужно научиться лучше стартовать и быть быстрее на первых кругах.

Джордж Расселл стал единственным пилотом Формулы 1, который в сезоне 2019 года так и не заработал ни одного очка. Даже его напарник Роберт Кубица сумел прорваться в десятку во время хаотичного дождевого Гран При Германии – правда, только после дисквалификации пилотов Alfa Romeo.

Однако на самом деле Расселл запомнился тем, что обыграл своего напарника абсолютно во всех квалификациях, а также финишировал впереди Кубицы практически во всех гонках. На тестах Pirelli в начале недели он во второй день пересел за руль Mercedes и по лучшему времени только восемь сотых уступил Валттери Боттасу.

Расселл добился похвалы со стороны Тото Вольфа, который сказал, что «абсолютно уверен» в том, что Джордж достоин места в команде Mercedes в будущем. Однако сам Расселл остался не до конца доволен своими выступлениями в 2019 году.

«Во второй половине сезона мои гонки складывались одинаково, – цитирует Расселла официальный сайт чемпионата. – Я проигрывал Роберту на первом круге, так как мне не удавались хорошие, агрессивные старты. Затем я догонял его, мне было сложно совершить обгон. Порой я оказывался впереди только к середине гонки.

К конце сезона наши машины стали существенно быстрее. Так что мне теперь нужно научиться хорошо стартовать, стать быстрее на первых кругах. Более подходящая машина мне бы тоже не помешала, но я рад тому, на какой ноте мы закончили сезон».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Автор Сергей Иванов

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12 мар. - 15 мар.

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