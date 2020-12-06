Расселл рассказал о том, что будет считать для себя успехом в гонке

Гонщик команды Williams Джордж Расселл в этот уик-энд заменяет заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона за рулем болида Mercedes. Он был быстрейшим на тренировках в пятницу, а в субботу показал в квалификации второе место, так что в гонке он впервые в карьере стартует с первой линии стартового поля.

Глава Mercedes Тото Вольф заявил, что в команде ставят перед новичком весьма легкую цель: быть на финише в первой пятерке. Сам Расселл так ответил на вопрос журналистов о своей цели в гонке:

«Льюис прислал мне сообщение, то ли в четверг, то ли в пятницу, пожелал удачи и попросил присмотреть за его машиной, а она скажу вам отличная, – начал Расселл. – Было бы круто подняться на подиум, однако на самом деле как гонщик я всегда просто стараюсь добиться наибольшего из возможных результатов.

Так что для меня важнее, что я сам чувствую после заезда. Если я почувствую, что сделал максимум, то останусь довольным в независимости от места на финише, будь то победа, подиум или просто место в пятерке.

Этот болид прекрасен до последней детали. Все, включая тормоза, прижимную силу, держак вызывает восторг. Я не мог поверить, насколько хорошо болид ведет себя на кочках в седьмом повороте. Это тот уровень, к которому стремятся все в Формуле 1.

Что касается команды, то они не теряют мотивации. Мне так и сказали: «слушай, мы просто хотим здесь выиграть»».