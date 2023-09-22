Расселл рассказал о странностях с шинами у Mercedes

Первый день уик-энда на «Сузуке» прошел под диктовку Макса Ферстаппена на Red Bull, тогда как для Mercedes все оказалось далеко не столь здорово. В первой тренировке оба гонщика команды не использовали самых мягких шин и остались в нижней половине протокола, а во второй Джордж Расселл стал по скорости пятым, проиграв шесть десятых секунды.

Однако, по словам британца, на этом этапе скорость на одном быстром круге станет вовсе не решающим фактором.

«Износ шин, похоже, будет очень серьезным, – объяснил Джордж. – С этим на "Сузуке" все обстоит очень странно.

В плане пилотирования это одна из лучших трасс в мире, но в этом году весь асфальт здесь растрескался, из-за чего машины много скользят на его верхнем слое.

Ощущения от управления получаются очень странными, что дополнительно сказывается на темпах износа резины».

Хотя Pirelli привезла в Японию три самых жестких состава в своей линейке, двух пит-стопов в воскресенье, по мнению Расселла, может оказаться недостаточно.

«На трассах с новым асфальтом, как в Джидде или Мельбурне, и даже на переделанном участке в Сингапуре сцепление было очень высоким, – объяснил он. – Там было очень интересно пилотировать, а износ был не таким сильным.

Здесь же шины расходуются так, что в гонке, похоже, могут понадобиться три пит-стопа. Во всяком случае, сейчас такой вариант, по нашим расчетам, куда более вероятен, чем схема с единственной остановкой.

Хотя, думаю, в воскресенье мы все же увидим у большинства участников по два пит-стопа».

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George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

При оценке шансов Mercedes Джордж признал, что на этом этапе его команда едва ли станет сильнейшей в группе преследователей Mercedes.

«Тренировки прошли для нас неплохо, – сказал британец о расстановке сил. – Red Bull вернулась на свою привычную позицию. Мне не кажется, что это стало для кого-то сюрпризом: они очень быстры.

Мы не так далеко от второй позиции по скорости – думаю, в паре десятых. А так можно ожидать интересного сражения между Ferrari и Ландо [Норрисом]. Но в квалификации могут проявить себя и гонщики вроде Алекса [Элбона]».

Для другого пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона события пятницы оказались далеко не столь позитивными.

«Честно говоря, плохой день, – сказал тот после 14-го результата в протоколе. – Много сложностей, большой проигрыш. В первой сессии мы были в двух секундах позади, во второй отстали на секунду с лишним. Надо работать, строить машину, искать баланс.

Конечно, мы что-то улучшим до завтра. Но в этот уик-энд совершенно точно не победим».