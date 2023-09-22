Расселл рассказал о странностях с шинами у Mercedes
По словам пилота Mercedes, в пятницу его команда отметила столь высокие темпы износа, что гоночная дистанция вполне может потребовать трех пит-стопов
Первый день уик-энда на «Сузуке» прошел под диктовку Макса Ферстаппена на Red Bull, тогда как для Mercedes все оказалось далеко не столь здорово. В первой тренировке оба гонщика команды не использовали самых мягких шин и остались в нижней половине протокола, а во второй Джордж Расселл стал по скорости пятым, проиграв шесть десятых секунды.
Однако, по словам британца, на этом этапе скорость на одном быстром круге станет вовсе не решающим фактором.
«Износ шин, похоже, будет очень серьезным, – объяснил Джордж. – С этим на "Сузуке" все обстоит очень странно.
В плане пилотирования это одна из лучших трасс в мире, но в этом году весь асфальт здесь растрескался, из-за чего машины много скользят на его верхнем слое.
Ощущения от управления получаются очень странными, что дополнительно сказывается на темпах износа резины».
Хотя Pirelli привезла в Японию три самых жестких состава в своей линейке, двух пит-стопов в воскресенье, по мнению Расселла, может оказаться недостаточно.
«На трассах с новым асфальтом, как в Джидде или Мельбурне, и даже на переделанном участке в Сингапуре сцепление было очень высоким, – объяснил он. – Там было очень интересно пилотировать, а износ был не таким сильным.
Здесь же шины расходуются так, что в гонке, похоже, могут понадобиться три пит-стопа. Во всяком случае, сейчас такой вариант, по нашим расчетам, куда более вероятен, чем схема с единственной остановкой.
Хотя, думаю, в воскресенье мы все же увидим у большинства участников по два пит-стопа».
George Russell, Mercedes F1 W14
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
При оценке шансов Mercedes Джордж признал, что на этом этапе его команда едва ли станет сильнейшей в группе преследователей Mercedes.
«Тренировки прошли для нас неплохо, – сказал британец о расстановке сил. – Red Bull вернулась на свою привычную позицию. Мне не кажется, что это стало для кого-то сюрпризом: они очень быстры.
Мы не так далеко от второй позиции по скорости – думаю, в паре десятых. А так можно ожидать интересного сражения между Ferrari и Ландо [Норрисом]. Но в квалификации могут проявить себя и гонщики вроде Алекса [Элбона]».
Для другого пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона события пятницы оказались далеко не столь позитивными.
«Честно говоря, плохой день, – сказал тот после 14-го результата в протоколе. – Много сложностей, большой проигрыш. В первой сессии мы были в двух секундах позади, во второй отстали на секунду с лишним. Надо работать, строить машину, искать баланс.
Конечно, мы что-то улучшим до завтра. Но в этот уик-энд совершенно точно не победим».
FIA признала ошибкой решение не штрафовать Ферстаппена в Сингапуре
Леклер похвалил новое днище Ferrari
Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Японии
Стартовая решетка Гран При Японии Стартовая решетка Гран При Японии
«Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull
«Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull «Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull
Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения
Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения
Технический брифинг: днище Ferrari и другие новинки команд для «Сузуки»
Технический брифинг: днище Ferrari и другие новинки команд для «Сузуки» Технический брифинг: днище Ferrari и другие новинки команд для «Сузуки»
Что мировые СМИ написали о Гран При Сингапура
Что мировые СМИ написали о Гран При Сингапура Что мировые СМИ написали о Гран При Сингапура
Самое важное:
Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»
Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке» Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»
Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум
Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум Мартин выиграл спринт MotoGP в Индии, Маркес поднялся на подиум
Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду
Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.