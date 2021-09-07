Расселл рассказал о сложностях, которых ждет в Mercedes
По словам гонщика, он не испытывает иллюзий в отношении своего будущего в чемпионской команде
Во вторник утром Mercedes официально объявила, что новым напарником Льюиса Хэмилтона с 2022 года станет Джордж Расселл.
За три сезона в Williams британец зарекомендовал себя с лучшей стороны, однако все это время он боролся на медленной машине во второй части пелотона. Теперь у него будут совсем другие возможности.
Сам пилот, говоря о предстоящий выступлениях за чемпионов мира, отметил: «Я не испытываю иллюзий относительно масштаба стоящих передо мной задач. Учиться придется очень быстро.
Валттери [Боттас] установил очень высокую планку, стабильно добиваясь результатов от этапа к этапу, добывая победы и поулы, помогая выигрывать титулы.
Моя цель – оправдать то доверие, которое мне оказали Тото [Вольф, босс Mercedes F1], вся команда и совет директоров, и внести свой вклад в продолжение успешных выступлений. Я хочу, чтобы в новой команде гордились мной».
Джордж дал понять, что готов учиться у Хэмилтона, но при этом не стал затрагивать тему распределения ролей.
«Моим напарником будем величайший, как я считаю, гонщик всех времен, – сказал он. – Я следил за выступлениями Льюиса, когда сам еще выступал в картинге. Возможность перенять что-то у того, кого ты считал примером для подражания, может принести мне как гонщику, профессионалу и человеку только пользу».
Он добавил: «У меня сегодня особенный день, день смешанных эмоций. Я в восторге от возможности присоединиться к Mercedes, это огромный шаг в карьерном плане. Но это также значит, что придется попрощаться с друзьями из Williams.
Для меня было честью работать с ними и представлять в Ф1 имя Williams. Придя в команду в 2019-м, я не жалел сил, помогая ей двигаться вперед и стремясь вернуть на достойные позиции.
Я влюблен в каждый момент, прожитый с этой по-настоящему сердечной и душевной командой. И намерен работать еще больше, чтобы как можно лучше закончить нашу совместную историю».
Не считая спорного подиума в Спа, Расселл всего раз заработал очки в составе Williams – на летнем Гран При Венгрии, где финишировал в гонке восьмым, следом за своим напарником Николя Латифи.
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