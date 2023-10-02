Расселл рассказал, кому из соперников по Ф1 завидовал в начале карьеры
Джордж рассказал, что несколько лет назад испытал разочарование от того, насколько удачно все складывается в карьере у одного из его старых соперников
Став в 2018 году чемпионом Формулы 2, Джордж Расселл смог без паузы продолжить карьеру в Ф1, вот только на три следующих года оказался в самом хвосте пелотона – команда Mercedes, которая поддерживала карьеру британца, отправила его в долгосрочную аренду своим клиентам из Williams.
За это время Джордж смог без особого прессинга заработать важный опыт, который сейчас использует в борьбе с лидерами чемпионата – однако в то время, по словам пилота, ему было непросто смотреть на успехи тех, с кем он сражался и кого обгонял в молодежных сериях.
Став недавно гостем официального YouTube-канала пресс-службы Ф1, Расселл признался, что очень завидовал Алексу Элбону – тот тоже перешел в Большие Призы в 2019-м, провел всего 12 гонок за Toro Rosso (нынешнюю AlphaTauri), а затем и вовсе получил приглашение в Red Bull Racing.
«Зависть была, это правда, – рассказал Расселл. – Алекс практически напрямую попал в Red Bull. Это как [рестлер и киноактер] Рэнди Ортон, который появился ниоткуда и мгновенно пришел к успеху.
Помню нашу первую совместную гонку в Австралии. Я тогда смог квалифицироваться в трех с половиной секундах от поула, а он трижды обгонял меня на круг по ходу дистанции.
Все это очень здорово расстраивало».
Элбон не смог закрепиться в Red Bull рядом с Максом Ферстаппеном и на время даже покинул Ф1, а сейчас выстраивает карьеру заново в составе Williams. Расселл прошлой осенью выиграл за рулем Mercedes свой первый Гран При в бразильском Сан-Паулу.
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