Расселл рассказал, как Клэр Уильямс перехитрила его с контрактом
Гонщик объяснил, что не собирался проводить три года в команде из конца пелотона и рассчитывал на совсем иную форму Williams
Еще выступая в молодежных сериях, Джордж Расселл получил поддержку Mercedes. В 2019-м британец дебютировал в Формуле 1, после чего три года выступал в составе Williams. Именно в тот период команда из Гроу стала главным аутсайдером чемпионата, потому Джордж оставался в хвосте пелотона и всего в двух Гран При смог заработать очки.
Как рассказал пилот в официальном подкасте Ф1 Beyond The Grid, сейчас он считает тот трехлетний контракт ошибкой.
«Давайте не будем забывать, что в 2018-м, когда мы договаривались, это была команда, пилоты которой в трех предыдущих сезонах поднимались на подиум, а сама она финишировала в Кубке конструкторов на третьем и пятом местах, – сказал Расселл. – Правда, сам 2018-й сложился уже много хуже, они стали последними.
В тот момент мы рассчитывали, что Williams сможет вернуться на прежние позиции и вновь стать третьей или пятой по силе. Именно поэтому мы сочли, что три года – правильный срок для контракта, что это позволит сражаться за очки и, возможно, подиумы.
Оборачиваясь назад, я понимаю, что три сезона в конце пелотна – это слишком долго. К сожалению, Клэр [Уильямс, руководившая командой в то время] очень здорово провела переговоры об условиях. Контракт был составлен так, что я никак не мог его разорвать».
В то же время Расселл нашел преимущества в том, что перешел в состав Mercedes именно в тот момент, когда Формула 1 радикально изменила регламент.
Джордж объяснил: «Сейчас я понимаю, что перейти в Mercedes с прошлого года и тем более с 2020-го было бы очень сложно. Мне пришлось бы соперничать с Льюисом за рулем машины, которую много лет дорабатывали с учетом его стиля пилотирования. Можно сказать, что она была его ребенком.
Сейчас все начинали с чистого листа, с ноля. Так что момент оказался как нельзя более удачным».
По итогам первой половины чемпионата Расселл занимает пятое место в личном зачете Ф1, трижды побывав на призовом пьедестале.
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