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После успеха в квалификации Расселл раскрыл секретный план Mercedes на гонку

Джордж показал в субботней сессии второе время, после чего, вольно или невольно, проговорился о задумке своей команды

Джеймс Ньюболд
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Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Показав рекордное время на втором секторе в квалификации Гран При Сингапура, Джордж Расселл завершил свой круг со вторым результатом всего в 0,072 секунды позади обладателя поула Карлоса Сайнса из Ferrari.

Сразу после завершения сессии британский пилот Mercedes назвал свою стартовую позицию замечательной. По его словам, команда из Брэкли разработала особый тактический план, который должен помочь в гонке.

"Команда отлично поработала, - сказал Джордж. - У нас [с Льюисом Хэмилтоном] сохранилось по одному свежему комплекту шин Medium, которого завтра не будет ни у кого из главных соперников. А хорошие стартовые позиции обеспечат нам дополнительное преимущество, так что я очень рад таким результатам". 

Он добавил: "Сейчас все команды решают, с одним пит-стопом ехать гонку или с двумя. Разница между этими вариантами очень мала. И благодаря нашим Medium мы сможем поставить Ferrari в сложное положение, что может привести их к ошибке и дать нам преимущество". 

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Сайнс признал, что вопрос и впрямь актуален: "Мы знаем о своих слабостях с гоночным темпом, именно в воскресенье для нас всегда наступает расплата.

Но, думаю, на последних этапах наша команда неплохо справлялась со своей задачей, мы стали лучше понимать машину. К тому же, эта трасса подходит Ferrari".

Комментируя хитрость Mercedes с шинами, испанец отметил: "Обычно Mercedes чуть быстрее нас в гонке. А в этот раз нам придется особенно внимательно следить за ними. 

Впрочем, я занят собственной гонкой: нужно будет хорошо проехать первый отрезок на Hard, после чего, думаю, мы сможем нацеливаться на победу". 

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