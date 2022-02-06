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Расселл раскрыл секрет успеха в квалификациях. Дело в прессинге

По словам пилота Mercedes, ему нравится чувствовать давление на одном быстром круге

Расселл раскрыл секрет успеха в квалификациях. Дело в прессинге
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За свои годы в Williams Джордж Расселл отметился умением отлично квалифицироваться и оказываться в топ-10 не на самой лучшей машине пелотона: за эти успехи британец даже получил прозвище Мистер суббота.

Расселлу нравится находиться под давлением – именно поэтому он хорошо выступает в условиях, когда за один круг нужно выжать из машины весь возможный максимум.

«Во время квалификации ставки очень высоки: тебе нужно реализовать свой потенциал под высоким давлением, когда на тебя смотрит весь мир, – рассказал Расселл Crash.net. – Я получаю удовольствие от этого прессинга. Думаю, для многих пилотов это самая волнующая часть уик-энда, поскольку в такие моменты на кону стоит все.

Это как спринт; воскресная гонка же больше похожа на марафон, во время которого тебе нужно все спокойно спланировать до конца. Ты не можешь каждый круг проводить на пределе, иначе к концу заезда двигатель и тормоза придут в негодность.

В квалификации же все по-другому: тебя ничего не сдерживает, и есть возможность раскрыть всего себя».

В грядущем сезоне Ф1 Расселл будет выступать за Mercedes.

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