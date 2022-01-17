Расселл провел первый рабочий день в Mercedes

Джордж Расселл с нынешнего сезона заменил в Mercedes Валттери Боттаса. В воскресенье он начал подготовку к своему первому сезону в составе чемпионов мира, опробовав на симуляторе новую машину W13 с граунд-эффектом.

Пресс-служба Mercedes выложила в социальных сетях короткое видео, в котором Джордж рассказывает о своем первом рабочем дне после декабрьских тестов старой W12 в Абу-Даби.

«Привет, парни! Сегодня мой первый официальный день в Брэкли в качестве пилота Mercedes, – сказал Джордж. – Мне не терпелось приступить к делу. Сегодня мы провели несколько брифингов, также я поработал на симуляторе, чтобы как можно лучше подготовиться в старту.

Надеюсь, все весело провели Рождество и встретили Новый год. До встречи!».

Mercedes еще не объявила, где и когда покажет машину 2022 года – однако ходят упорные слухи, что после двух лет в черной ливрее она вернется к классическому серебристому цвету.

Также нет полной уверенности, кто в итоге станет напарником 24-летнего Расселла: Льюис Хэмилтон продолжает самоизоляцию после поражения от Макса Ферстаппена в Абу-Даби и пока не объявил, намерен ли продолжать выступления.