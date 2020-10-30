Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
27 окт.
Следующее событие через
15 Часов
:
32 Минут
:
45 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
42 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса

Билеты
Поделились
Комментарии
У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса
Автор:
, Ответственный редактор

Личный ассистент гонщика Williams по вопросам физподготовки в преддверии Гран При Эмилии-Романьи оказался на самоизоляции

Пока нельзя точно утверждать, что у Алеша Казановаса, как зовут тренера, именно COVID-19. Но респиратурные симптомы очень похожи на коварную болезнь, потому четверг он провел на самоизоляции, а в пятницу утром должен пройти тест, который и даст окончательный ответ на вопрос. 

Расселл не контактировал с Казановасом с прошлого воскресенья, когда они покинули Портиман. После этого оба сдали обязательный анализ, который оказался отрицательным. 

Сам гонщик Williams также пройдет обязательную проверку для попадания в паддок, где из-за укороченной программы Гран При в пятницу пройдет медиа-день. 

Представитель команды объяснил Motorsport.com: «Williams подтверждает, что после проявления симптомов в слабой форме в четверг утром тренер Джорджа Расселла находится на самоизоляции в соответствии с правилами FIA.

Сделанный ему в среду тест дал отрицательный результат. В рамках мер предосторожности он сдаст еще один анализ, посте чего FIA примет окончательное решение.

Он не контактировал с Джорджем после гоночного дня в Португалии. Джордж также сдал свой анализ, который оказался отрицательным, и в пятницу повторит его вместе со всей командой».

В Имоле присутствует резервный пилот команды из Гроу Джек Эйткен. Ранее замены из-за коронавируса в этом сезоне потребовались обоим пилотам Racing Point Серхио Пересу и Лэнсу Строллу. В обоих случаев вместо резервных гонщиков команда предпочла пригласить Нико Хюлькенберга.

Читайте также:

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

Предыдущая новость

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

Следующая новость

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи Билеты
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци
Формула 1 Формула 1 / Новости

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

«В мае они говорили нам совсем другое». Тодт упрекнул Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

«В мае они говорили нам совсем другое». Тодт упрекнул Red Bull

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Хилл усомнился в ценности побед Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хилл усомнился в ценности побед Хэмилтона

Как сезон Шварцмана повлияет на отношения с Ferrari – и шансы стать звездой Формулы 1. Мнения итальянца и россиянина
Формула 2 Формула 2 / Аналитика

Как сезон Шварцмана повлияет на отношения с Ferrari – и шансы стать звездой Формулы 1. Мнения итальянца и россиянина

Экклстоун: Я понял, что гибридные моторы – большая ошибка, но было уже поздно
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун: Я понял, что гибридные моторы – большая ошибка, но было уже поздно

Самое важное:

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци
Формула 1 Формула 1 / Новости

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса
Формула 1 Формула 1 / Новость

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

Самое читаемое

1
Формула 1

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон

2
Формула 1

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

26мин
3
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

58мин
4
Формула 1

«В мае они говорили нам совсем другое». Тодт упрекнул Red Bull

5
Формула 1

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

12мин

Самое важное:

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци
Формула 1

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса
Формула 1

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

Хилл усомнился в ценности побед Хэмилтона
Формула 1

Хилл усомнился в ценности побед Хэмилтона

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.