У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса
Личный ассистент гонщика Williams по вопросам физподготовки в преддверии Гран При Эмилии-Романьи оказался на самоизоляции
Пока нельзя точно утверждать, что у Алеша Казановаса, как зовут тренера, именно COVID-19. Но респиратурные симптомы очень похожи на коварную болезнь, потому четверг он провел на самоизоляции, а в пятницу утром должен пройти тест, который и даст окончательный ответ на вопрос.
Расселл не контактировал с Казановасом с прошлого воскресенья, когда они покинули Портиман. После этого оба сдали обязательный анализ, который оказался отрицательным.
Сам гонщик Williams также пройдет обязательную проверку для попадания в паддок, где из-за укороченной программы Гран При в пятницу пройдет медиа-день.
Представитель команды объяснил Motorsport.com: «Williams подтверждает, что после проявления симптомов в слабой форме в четверг утром тренер Джорджа Расселла находится на самоизоляции в соответствии с правилами FIA.
Сделанный ему в среду тест дал отрицательный результат. В рамках мер предосторожности он сдаст еще один анализ, посте чего FIA примет окончательное решение.
Он не контактировал с Джорджем после гоночного дня в Португалии. Джордж также сдал свой анализ, который оказался отрицательным, и в пятницу повторит его вместе со всей командой».
В Имоле присутствует резервный пилот команды из Гроу Джек Эйткен. Ранее замены из-за коронавируса в этом сезоне потребовались обоим пилотам Racing Point Серхио Пересу и Лэнсу Строллу. В обоих случаев вместо резервных гонщиков команда предпочла пригласить Нико Хюлькенберга.
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|Автор
|Александр Кабановский