Расселл прошел подгонку сиденья в Mercedes 2023 года: видео
Еще до начала календарного года Джордж приехал в Брэкли, чтобы найти правильное место в кокпите
Прошедший сезон Формулы 1 принес Джорджу Расселлу первую победу в карьере. Гонщик завершил дебютный сезон с Mercedes четвертым, обогнав по очкам своего титулованного напарника Льюиса Хэмилтона.
В 2023-м два британца останутся напарниками. Расселл уже начал подготовку к сезону – пресс-служба Mercedes опубликовала короткое видео с пилотом.
«Мы на базе, и я собираюсь пройти подгонку сиденья, чтобы оно было максимально точным и плотным», – сказал гонщик.
К сожалению, на кадрах официальной съемки очень сложно рассмотреть детали машины, которая должна получить индекс W14 – однако хорошо видно, что дуга безопасности за головой пилота уже выполнена по новым требованиям, которые вступили в силу после аварии и переворота Гуаньюя Чжоу на старте в Сильверстоуне.
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