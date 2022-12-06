Расселл прошел подгонку сиденья в Mercedes 2023 года: видео

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Прошедший сезон Формулы 1 принес Джорджу Расселлу первую победу в карьере. Гонщик завершил дебютный сезон с Mercedes четвертым, обогнав по очкам своего титулованного напарника Льюиса Хэмилтона.

В 2023-м два британца останутся напарниками. Расселл уже начал подготовку к сезону – пресс-служба Mercedes опубликовала короткое видео с пилотом.

«Мы на базе, и я собираюсь пройти подгонку сиденья, чтобы оно было максимально точным и плотным», – сказал гонщик.

К сожалению, на кадрах официальной съемки очень сложно рассмотреть детали машины, которая должна получить индекс W14 – однако хорошо видно, что дуга безопасности за головой пилота уже выполнена по новым требованиям, которые вступили в силу после аварии и переворота Гуаньюя Чжоу на старте в Сильверстоуне.

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