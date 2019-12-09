Расселл проехал 218 кругов на тестах 18-дюймовых шин с Mercedes
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Автор: Франко Нуньес , ответственный редактор
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
9 дек. 2019 г., 16:43
Чемпионская команда провела в Абу-Даби двухдневную испытательную сессию – за руль W09 сел Джордж Расселл, который работал с низкопрофильной резиной в интересах Pirelli.
Начав тесты в воскресенье, пилот Williams проехал ровно 100 кругов. В понедельник он преодолел за рулем серебристого «мула» – шасси 2018 года со специально переделанной подвеской – еще 118.
Работа шла по программе Pirelli, компания не раскрывала деталей подготовки к сезону-2021, когда Формула 1 перейдет на низкопрофильные слики. Ранее работой с ними уже занимались Renault и McLaren.
Общая программа испытаний составляет 25 дней – каждая команда получит возможность поработать с новой резиной, а после Гран При Абу-Даби, завершающего будущий чемпионат, на таких сликах пройдут традиционные общие тесты.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Декабрьские тесты Pirelli в Абу-Даби
|Сессия
|Воскресенье
|Местонахождение
|Яс-Марина
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Франко Нуньес
Расселл проехал 218 кругов на тестах 18-дюймовых шин с Mercedes
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