Расселл проехал 218 кругов на тестах 18-дюймовых шин с Mercedes

Начав тесты в воскресенье, пилот Williams проехал ровно 100 кругов. В понедельник он преодолел за рулем серебристого «мула» – шасси 2018 года со специально переделанной подвеской – еще 118.

Работа шла по программе Pirelli, компания не раскрывала деталей подготовки к сезону-2021, когда Формула 1 перейдет на низкопрофильные слики. Ранее работой с ними уже занимались Renault и McLaren.

Общая программа испытаний составляет 25 дней – каждая команда получит возможность поработать с новой резиной, а после Гран При Абу-Даби, завершающего будущий чемпионат, на таких сликах пройдут традиционные общие тесты.