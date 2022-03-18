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После прошедших предсезонных тестов в паддоке Формулы 1 появилось мнение, что у Mercedes возникли довольно серьезные проблемы с машиной. Это подтвердил и пилот команды Льюис Хэмилтон, сразу же после трехдневных заездов в Бахрейне сказав, что коллектив пока «не готов побеждать».

По ходу пресс-конференции перед началом этапа Ф1 в Бахрейне, первые сессии которого состоятся уже сегодня, напарник семикратного чемпиона Джордж Расселл частично разделил мнение Хэмилтона. Рассел считает, что по чистой скорости Mercedes пока отстает от соперников, но даже с существующими проблемами машина все равно способна сражаться за хорошие места.

«Я думаю, мы не в той форме, в которой хотим быть, – отметил Расселл. – Мы постоянно что-то пробуем – но сейчас у нас нет инструмента, который вдруг решил бы все по щелчку пальцев.

То, что мы попробуем сегодня, может и решить проблему. Но если это не сработает, то потребуется еще три, четыре или пять месяцев дополнительной работы для полного понимания происходящего – а все это довольно тяжело выяснить по ходу тренировок. Скрестим пальцы – надеюсь, мы разберемся с этим как можно раньше. Но даже так я думаю, что мы сможем бороться за хорошие позиции».

Хэмилтон, в свою очередь, добавил, что не ожидает «появления сильного прогресса относительно прошлой недели – это все еще та же машина, что была во время тестов в Бахрейне».