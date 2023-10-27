Расселл признался, что в Остине вынужден был экономить топливо
Как рассказал пилот Mercedes, на американском этапе у него не было возможности продемонстрировать весь потенциал своей машины, так как приходилось поднимать ногу с педали газа
Если Льюис Хэмилтон по ходу Гран При США всерьез угрожал позициям Макса Ферстаппена и в итоге финишировал вторым в паре секунд от победителя, то другой гонщик Mercedes Джордж Расселл завершил дистанцию только седьмым и последним среди представителей топ-команд.
После первого пит-стопа и перехода на шины Hard британец получил от команды указание беречь топливо. Только после второй смены резины ограничения были сняты, и темп Джорджа позволил ему до финиша отыграть у Ферстаппена десять секунд – к сожалению для пилота, это никак не сказалось на его позиции.
Он поднялся в классификации на две строчки лишь из-за дисквалификации напарника и Шарля Леклера. При этом обновления для W14 очень понравились Джорджу.
«Они показали себя очень здорово, – рассказал Расселл в четверг перед стартом мексиканского Гран При. – Думаю, это было видно по скорости. Просто я ехал с определенными ограничениями: топлива было недостаточно, и полгонки мне пришлось его экономить. Их-за этого я и оказался в догоняющих.
Вот на последнем отрезке, когда стало можно атаковать, мой темп был едва ли не лучшим в пелотоне. Это очень здорово в преддверии решающих гонок».
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Джордж Расселл, Mercedes-AMG
Выступление Льюиса в США в действительности было единственной реальной возможностью оценить форму Mercedes: в Катаре гонщики команды столкнулись на старте, а в Остине Расселл вынужден был экономить.
Но в этот уик-энд на трассе братьев Родригес у пилотов на W14 будет новый шанс проявить себя.
«Эта трасса в теории подходит нам даже больше Остина, Катара и Сузуки, где мы смотрелись неплохо, – рассказал Расселл. – Я бы не сказал, что у нас невероятные ожидания, но шансы есть. Правда, сейчас на этом этапе будут шины С5, тогда как в прошлом самыми мягкими были С4. Но мы настроены оптимистично».
Интересно, что Макс Ферстаппен высказался в прямо противоположном ключе: «Я не считаю мексиканскую трассу лучшей для нас в календаре. Тут много медленных поворотов и надо активно атаковать поребрики. Наша машина все это не слишком любит.
Потому, думаю, будет непросто, особенно в квалификации. Хотя в гонке мы обычно чуть сильнее».
Год назад Макс выиграл в Мехико с поула, уехав от Льюиса Хэмилтона на 15 секунд. Расселл тогда финишировал четвертым.
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