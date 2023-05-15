Расселл признал: Пакет для Имолы не принесет радикального улучшения
Гонщик Mercedes попросил не связывать с грядущими обновлениями машины особенных надежд
Еще зимой до старта нынешнего сезона Ф1 в команде Mercedes пришли к выводу, что их машина W14 не позволит добиться амбициозных целей по возвращению в лидеры пелотона – и приняли решение о радикальной переделке шасси.
Пакет деталей должен быть готов к предстоящему Гран При Эмилии-Романьи, который в этот уик-энд пройдет в итальянской Имоле.
Однако Джордж Расселл рассказал, что переделки машины вовсе не обязательно позволят сразу же сделать колоссальный шаг вперед.
«В Имоле нас ждет новый уик-энд, там мы получим кое-какие новые детали, – рассказал пилот после финиша на четвертом месте в Майами. – Надеюсь, они принесут хорошие результаты. Это не принесет нам радикального улучшения в краткосрочной перспективе, но мы рассчитываем сделать шаг в правильном направлении.
умаю, тут не стоит увлекаться теорией – необходимо все проверить на реальной трассе. Нам важно разобраться с новинками. Держу кулаки, чтобы они проявили себя – но ответ станет известен только в пятницу утром».
Джордж расселл, Mercedes F1 W14
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Говоря о том, как W14 показала себя в пяти первых Гран При, где лучшим результатом команды стало второе место Льюиса Хэмилтона в Мельбурне, Расселл отметил: «Думаю, дело прежде всего в том, что сейчас машина сложна в управлении.
Очень многое надо улучшать. Но, повторюсь, мы отдаем себе отчет, где сейчас находимся».
Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин добавил: «Мы рассчитываем стать быстрее, причем это касается как квалификационного, так и гоночного темпа.
Но мы работаем далеко не только над тем, чтобы улучшить время круга. Нам необходимо новое направление развития машины – такое, которое повысит наши шансы выигрывать гонки и титулы в долгосрочной перспективе.
Пакет для Имолы станет первым шагом в этом направлении. Последующие новинки мы рассчитываем подготовить позже по ходу сезона».
В преддверии Гран При Эмилии-Романьи Mercedes занимает третье место в Кубке конструкторов, отставая на шесть очков от Aston Martin и выигрывая 18 у Ferrari.
«Надеюсь, после Тоста придет очередь Хорнера». Вольф сделал вид, что пошутил
Мнение: DRS ни при чем. Реальная сила Red Bull скрыта совсем в другом
Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе
Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе
Гран При Майами: дуэли в квалификациях
Гран При Майами: дуэли в квалификациях Гран При Майами: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Майами
Стартовая решетка Гран При Майами Стартовая решетка Гран При Майами
СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams
СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams
«Надеюсь, после Тоста придет очередь Хорнера». Вольф сделал вид, что пошутил
«Надеюсь, после Тоста придет очередь Хорнера». Вольф сделал вид, что пошутил «Надеюсь, после Тоста придет очередь Хорнера». Вольф сделал вид, что пошутил
Слухи: В Mercedes разработали план, как переманить Ньюи
Слухи: В Mercedes разработали план, как переманить Ньюи Слухи: В Mercedes разработали план, как переманить Ньюи
Самое важное:
Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески
Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески
Гран При в Имоле оказался под угрозой из-за непогоды
Гран При в Имоле оказался под угрозой из-за непогоды Гран При в Имоле оказался под угрозой из-за непогоды
СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams
СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams
Слухи: Alpine продаст 25% команды американцам и вернет Булье
Слухи: Alpine продаст 25% команды американцам и вернет Булье Слухи: Alpine продаст 25% команды американцам и вернет Булье
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.