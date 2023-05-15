Предыдущая / «Надеюсь, после Тоста придет очередь Хорнера». Вольф сделал вид, что пошутил Следующая / Мнение: DRS ни при чем. Реальная сила Red Bull скрыта совсем в другом
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новость

Расселл признал: Пакет для Имолы не принесет радикального улучшения

Гонщик Mercedes попросил не связывать с грядущими обновлениями машины особенных надежд

Филип Клерен
Автор:
Соавтор:
Мэтт Кью
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Еще зимой до старта нынешнего сезона Ф1 в команде Mercedes пришли к выводу, что их машина W14 не позволит добиться амбициозных целей по возвращению в лидеры пелотона – и приняли решение о радикальной переделке шасси

Пакет деталей должен быть готов к предстоящему Гран При Эмилии-Романьи, который в этот уик-энд пройдет в итальянской Имоле. 

Однако Джордж Расселл рассказал, что переделки машины вовсе не обязательно позволят сразу же сделать колоссальный шаг вперед. 

«В Имоле нас ждет новый уик-энд, там мы получим кое-какие новые детали, – рассказал пилот после финиша на четвертом месте в Майами. – Надеюсь, они принесут хорошие результаты. Это не принесет нам радикального улучшения в краткосрочной перспективе, но мы рассчитываем сделать шаг в правильном направлении. 

умаю, тут не стоит увлекаться теорией – необходимо все проверить на реальной трассе. Нам важно разобраться с новинками. Держу кулаки, чтобы они проявили себя – но ответ станет известен только в пятницу утром».

Читайте также:
Джордж расселл, Mercedes F1 W14

Джордж расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Говоря о том, как W14 показала себя в пяти первых Гран При, где лучшим результатом команды стало второе место Льюиса Хэмилтона в Мельбурне, Расселл отметил: «Думаю, дело прежде всего в том, что сейчас машина сложна в управлении. 

Очень многое надо улучшать. Но, повторюсь, мы отдаем себе отчет, где сейчас находимся».

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин добавил: «Мы рассчитываем стать быстрее, причем это касается как квалификационного, так и гоночного темпа.

Но мы работаем далеко не только над тем, чтобы улучшить время круга. Нам необходимо новое направление развития машины – такое, которое повысит наши шансы выигрывать гонки и титулы в долгосрочной перспективе.

Пакет для Имолы станет первым шагом в этом направлении. Последующие новинки мы рассчитываем подготовить позже по ходу сезона».

В преддверии Гран При Эмилии-Романьи Mercedes занимает третье место в Кубке конструкторов, отставая на шесть очков от Aston Martin и выигрывая 18 у Ferrari.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

«Надеюсь, после Тоста придет очередь Хорнера». Вольф сделал вид, что пошутил

Мнение: DRS ни при чем. Реальная сила Red Bull скрыта совсем в другом
Филип Клерен Больше от
Филип Клерен
Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего

Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего

Формула 1
Гран При Майами

Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего

«Нас не спросили – и вот результат». Расселл обиделся на FIA

«Нас не спросили – и вот результат». Расселл обиделся на FIA

Формула 1
Гран При Азербайджана

«Нас не спросили – и вот результат». Расселл обиделся на FIA «Нас не спросили – и вот результат». Расселл обиделся на FIA

Red Bull проведет Гран При Майами в ливрее, предложенной болельщицей

Red Bull проведет Гран При Майами в ливрее, предложенной болельщицей

Формула 1
Гран При Майами

Red Bull проведет Гран При Майами в ливрее, предложенной болельщицей Red Bull проведет Гран При Майами в ливрее, предложенной болельщицей

Джордж Расселл Больше от
Джордж Расселл
Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе

Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе

Формула 1

Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе

Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Майами

Гран При Майами: дуэли в квалификациях Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Майами

Стартовая решетка Гран При Майами

Формула 1
Гран При Майами

Стартовая решетка Гран При Майами Стартовая решетка Гран При Майами

Mercedes Больше от
Mercedes
СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams

СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams

Формула 1

СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams

«Надеюсь, после Тоста придет очередь Хорнера». Вольф сделал вид, что пошутил

«Надеюсь, после Тоста придет очередь Хорнера». Вольф сделал вид, что пошутил

Формула 1

«Надеюсь, после Тоста придет очередь Хорнера». Вольф сделал вид, что пошутил «Надеюсь, после Тоста придет очередь Хорнера». Вольф сделал вид, что пошутил

Слухи: В Mercedes разработали план, как переманить Ньюи

Слухи: В Mercedes разработали план, как переманить Ньюи

Формула 1

Слухи: В Mercedes разработали план, как переманить Ньюи Слухи: В Mercedes разработали план, как переманить Ньюи

Самое важное:

Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески

Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески

F1 Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи

Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески Прогноз погоды вынудил Ferrari отложить дебют новой подвески

Гран При в Имоле оказался под угрозой из-за непогоды

Гран При в Имоле оказался под угрозой из-за непогоды

F1 Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи

Гран При в Имоле оказался под угрозой из-за непогоды Гран При в Имоле оказался под угрозой из-за непогоды

СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams

СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams

F1 Формула 1

СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams

Слухи: Alpine продаст 25% команды американцам и вернет Булье

Слухи: Alpine продаст 25% команды американцам и вернет Булье

F1 Формула 1

Слухи: Alpine продаст 25% команды американцам и вернет Булье Слухи: Alpine продаст 25% команды американцам и вернет Булье

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.