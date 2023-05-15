Расселл признал: Пакет для Имолы не принесет радикального улучшения

Еще зимой до старта нынешнего сезона Ф1 в команде Mercedes пришли к выводу, что их машина W14 не позволит добиться амбициозных целей по возвращению в лидеры пелотона – и приняли решение о радикальной переделке шасси.

Пакет деталей должен быть готов к предстоящему Гран При Эмилии-Романьи, который в этот уик-энд пройдет в итальянской Имоле.

Однако Джордж Расселл рассказал, что переделки машины вовсе не обязательно позволят сразу же сделать колоссальный шаг вперед.

«В Имоле нас ждет новый уик-энд, там мы получим кое-какие новые детали, – рассказал пилот после финиша на четвертом месте в Майами. – Надеюсь, они принесут хорошие результаты. Это не принесет нам радикального улучшения в краткосрочной перспективе, но мы рассчитываем сделать шаг в правильном направлении.

умаю, тут не стоит увлекаться теорией – необходимо все проверить на реальной трассе. Нам важно разобраться с новинками. Держу кулаки, чтобы они проявили себя – но ответ станет известен только в пятницу утром».

Джордж расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Говоря о том, как W14 показала себя в пяти первых Гран При, где лучшим результатом команды стало второе место Льюиса Хэмилтона в Мельбурне, Расселл отметил: «Думаю, дело прежде всего в том, что сейчас машина сложна в управлении.

Очень многое надо улучшать. Но, повторюсь, мы отдаем себе отчет, где сейчас находимся».

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин добавил: «Мы рассчитываем стать быстрее, причем это касается как квалификационного, так и гоночного темпа.

Но мы работаем далеко не только над тем, чтобы улучшить время круга. Нам необходимо новое направление развития машины – такое, которое повысит наши шансы выигрывать гонки и титулы в долгосрочной перспективе.

Пакет для Имолы станет первым шагом в этом направлении. Последующие новинки мы рассчитываем подготовить позже по ходу сезона».

В преддверии Гран При Эмилии-Романьи Mercedes занимает третье место в Кубке конструкторов, отставая на шесть очков от Aston Martin и выигрывая 18 у Ferrari.