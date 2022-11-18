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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Расселл признал отставание Mercedes от Red Bull на «Яс-Марине»

Пилот Mercedes признал, что шансов одержать вторую победу уже в этом сезоне у него немного

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Расселл признал отставание Mercedes от Red Bull на «Яс-Марине»
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Всего пять дней назад Джордж Расселл стоял на вершине поула в Сан-Паулу, а Гран При Абу-Даби начался для его команды Mercedes с двух лучших результатов в первой пятничной сессии: британец уступил лишь своему напарнику Льюису Хэмилтону.  

Однако во второй тренировке протокол возглавил Макс Ферстаппен, тогда как Расселл уступил действующему чемпиону больше трех десятых. 

Гонщик рассказал, что день оказался для него очень успешным, однако по скорости его команда отстает от обладателей титула.

«Мы были быстры, но перевес на стороне Red Bull, – объяснил Джордж. – На одном круге это, пожалуй, две десятых, а на длинной дистанции даже больше. Нам явно надо будет поработать до завтра. Правда, в сравнении с Ferrari мы смотримся неплохо».

Расселл добавил, что сила RB18, как и прежде, в максимальной скорости на прямых и поведении в медленных поворотах – а это именно то, что требуется на «Яс-Марине».

«В гоночной конфигурации мы уступаем Red Bull чуть больше, – пояснил он. – Их машина хороша на прямых, а эта трасса, где есть два длинных "прямика" и множество медленных поворотов, прекрасно подходит им. 

Конечно, я рад, что мы ближе к ним, чем в Спа, где характеристики близки к этим».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, который завершил день четвертым, признал, что с полным баком «ощущения были не самыми хорошими, но я не знаю, где мы в сравнении с соперниками».

Он добавил: «Red Bull ожидаемо смотрится здесь быстрее. Мы и не рассчитывали, что эта гонка станет для нас самой сильной. Но еще поработаем. В целом мы недалеко – потому, надеемся, сможем устроить славную битву».

С 2009 года Mercedes и Red Bull отдали соперникам всего две победы в Абу-Даби: McLaren выиграла в 2011-м, Lotus – в 2012-м. 

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