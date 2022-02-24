Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Тесты Ф1 в Барселоне: интересная статистика
Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Расселл признал отставание Mercedes от Ferrari и McLaren

По мнению британского пилота, пока соперники чемпионов мира выглядят очень сильно и имеют преимущество по скорости

Расселл признал отставание Mercedes от Ferrari и McLaren
Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Джордж Расселл сменил за рулем Льюиса Хэмилтона и проехал 66 кругов во второй части предсезонных заездов Ф1 в четверг. Он стал в Барселоне четвертым по скорости, уступив почти секунду лучшему времени Шарля Леклера из Ferrari.

Оценивая расстановку сил, британский гонщик использовал раскраски машин, чтобы обозначить свои оценки: «Мы уже видим интересные вещи. Собственно, для этого и нужны тесты. 

Некоторые команды выглядят очень быстрыми. В особенности красная и оранжевая, они крайне сильны. Посмотрим, что принесет завтрашний день – и что мы сможем сделать до Бахрейна».

На вопрос о том, где сейчас находится Mercedes, Джордж ответил: «Определенно, не впереди всех. В этом я уверен.

Похоже, у них все под контролем, они быстры и с малым количеством топлива, и с полными баками. Да и с шинами у них порядок. 

Кто знает, что из этого следует. Все работают по своим программам, но по средним показателям мы можем говорить, что сейчас отстаем от них. 

Давайте посмотрим, что будет дальше. Титул выигрывается не на тестах в Барселоне. Но два первых дня определенно получились весьма интересными».

Читайте также:

В пятницу Формула 1 закончит тесты в Барселоне – по прогнозу в последний день заездов должен пойти дождь. Mercedes вновь поделит программу между двумя своими пилотами – так же, скорее всего, поступят и все остальные команды. 

После этого у команд будет две недели на анализ данных, после чего они соберутся в жарком Бахрейне, где 10-12 марта состоятся вторые тесты. Новый сезон чемпионата мира стартует на трассе в Сахире 18 марта.    

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Тесты Ф1 в Барселоне: интересная статистика
Предыдущая новость

Тесты Ф1 в Барселоне: интересная статистика
Загрузить комментарии
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Хэмилтон: Ф1 нужны непредвзятые судьи
Формула 1

Хэмилтон: Ф1 нужны непредвзятые судьи

Болид Alpine будет полностью розовым на первых двух этапах Ф1 Презентация Alpine
Формула 1

Болид Alpine будет полностью розовым на первых двух этапах Ф1

Формула 1 обязала команды раскрывать технические новинки
Формула 1

Формула 1 обязала команды раскрывать технические новинки

Джордж Расселл Больше от
Джордж Расселл
Слухи о проблемах Mercedes с охлаждением получили подтверждение Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Слухи о проблемах Mercedes с охлаждением получили подтверждение

Вольф: У нас никогда не было второго номера
Формула 1

Вольф: У нас никогда не было второго номера

Ральф Шумахер предсказал Хэмилтону поражение от Расселла
Формула 1

Ральф Шумахер предсказал Хэмилтону поражение от Расселла

Mercedes Больше от
Mercedes
McLaren пока быстрее всех во 2 день тестов, Red Bull сломался Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

McLaren пока быстрее всех во 2 день тестов, Red Bull сломался

Хорнер и Вольф заключили перемирие перед стартом нового сезона Ф1
Формула 1

Хорнер и Вольф заключили перемирие перед стартом нового сезона Ф1

Все болиды Формулы 1 2022 года в одном ракурсе Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Все болиды Формулы 1 2022 года в одном ракурсе

Самое важное:

Расселл признал отставание Mercedes от Ferrari и McLaren
Формула 1 Формула 1

Расселл признал отставание Mercedes от Ferrari и McLaren

Тесты Ф1 в Барселоне: интересная статистика
Формула 1 Формула 1

Тесты Ф1 в Барселоне: интересная статистика

Сайнс назвал новый болид «крайне приятным» в быстрых поворотах
Формула 1 Формула 1

Сайнс назвал новый болид «крайне приятным» в быстрых поворотах

Леклер вернул Ferrari лидерство на тестах Ф1
Формула 1 Формула 1

Леклер вернул Ferrari лидерство на тестах Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.