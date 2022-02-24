Расселл признал отставание Mercedes от Ferrari и McLaren

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Джордж Расселл сменил за рулем Льюиса Хэмилтона и проехал 66 кругов во второй части предсезонных заездов Ф1 в четверг. Он стал в Барселоне четвертым по скорости, уступив почти секунду лучшему времени Шарля Леклера из Ferrari.

Оценивая расстановку сил, британский гонщик использовал раскраски машин, чтобы обозначить свои оценки: «Мы уже видим интересные вещи. Собственно, для этого и нужны тесты.

Некоторые команды выглядят очень быстрыми. В особенности красная и оранжевая, они крайне сильны. Посмотрим, что принесет завтрашний день – и что мы сможем сделать до Бахрейна».

На вопрос о том, где сейчас находится Mercedes, Джордж ответил: «Определенно, не впереди всех. В этом я уверен.

Похоже, у них все под контролем, они быстры и с малым количеством топлива, и с полными баками. Да и с шинами у них порядок.

Кто знает, что из этого следует. Все работают по своим программам, но по средним показателям мы можем говорить, что сейчас отстаем от них.

Давайте посмотрим, что будет дальше. Титул выигрывается не на тестах в Барселоне. Но два первых дня определенно получились весьма интересными».

В пятницу Формула 1 закончит тесты в Барселоне – по прогнозу в последний день заездов должен пойти дождь. Mercedes вновь поделит программу между двумя своими пилотами – так же, скорее всего, поступят и все остальные команды.

После этого у команд будет две недели на анализ данных, после чего они соберутся в жарком Бахрейне, где 10-12 марта состоятся вторые тесты. Новый сезон чемпионата мира стартует на трассе в Сахире 18 марта.