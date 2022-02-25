Расселл принес Mercedes лучшее время тестов в Барселоне
Британский пилот показал в пятницу утром время 1:19.233, однако сделал это на самых мягких шинах С5
Вопреки прогнозам, пятница в окрестностях Барселону оказалась сухой и солнечной – это позволило участникам третьего дня тестов Формулы 1 обновить лучший результат, показанный еще в среду Ландо Норрисом.
По ходу четырех утренних часов заезды пять раз прерывались красными флагами из-за остановок машин на трассе – а лучшим в итоге стал Джордж Расселл. Накануне он говорил, что Mercedes уступает в скорости Ferrari и McLaren, однако сам же опроверг эти слова новым рекордом трассы.
Расселл на три с лишним десятых перекрыл прежнее время Норриса, остановив секундомер на отметке 1:19.233. Правда, сделал он это на самых мягких сликах С5. Кроме темпа, Джордж оказался лидером и по пройденной дистанции – 66 кругов.
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Вторым в обоих зачетах стал Макс Ферстаппен. Действующий чемпион мира показал лучшее для Red Bull время тестов – 1:19.756. При этом, в отличие от Расселла, у него был более жесткий состав C3.
Также быстрее 80 секунд проехал Себастьян Феттель (также на С5). Немецкий гонщик Aston Martin, кроме того, стал одним из тех, из-за кого понадобились красные флаги. Он остановился на трассе на последних минутах, после чего заезды даже не стали возобновлять.
До этого технические проблемы возникали у Фернандо Алонсо и дважды Гуаньюя Чжоу, а Пьер Гасли разбил машину в пятом повороте.
В команде Alpine уже подтвердили, что не вернутся на трассу до конца дня.
Всего на трассе утром в пятницу работали 11 гонщиков – Williams дала возможность сесть за руль обоим пилотам.
Никита Мазепин, Haas VF-22
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Команда Haas ездила в пятницу в белой ливрее без спонсорских логотипов «Уралкалия». Россиянин потерял около двух часов из-за утечки в гидравлической системе, проехал девять кругов и оказался самым медленным.
После обеденного перерыва на «Каталунье» пройдут четыре финальных часа тестов – ожидается, что трассу зальют водой для испытаний шин Pirelli для сырой погоды.
Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию заездов в Барселоне.
Результаты утренней сессии третьего дня тестов Формулы 1 в Барселоне (25 февраля)
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Круги
|Шины
|1
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:19.233
|66
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:19.756
|0,523
|58
|3
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1:19.905
|0,672
|48
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:20.092
|0,859
|44
|5
|Николя Латифи
|Williams
|1:20.699
|1,466
|5
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:20.827
|1,594
|52
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|1:21.242
|2,009
|12
|8
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|1:21.939
|2,706
|41
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1:22.469
|3,236
|40
|10
|Алекс Элбон
|Williams
|1:22.652
|3,419
|21
|11
|Никита Мазепин
|Haas
|1:26.229
|6,996
|9
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