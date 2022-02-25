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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Отчет о тестах

Расселл принес Mercedes лучшее время тестов в Барселоне

Британский пилот показал в пятницу утром время 1:19.233, однако сделал это на самых мягких шинах С5

Расселл принес Mercedes лучшее время тестов в Барселоне
Александр Кабановский
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Вопреки прогнозам, пятница в окрестностях Барселону оказалась сухой и солнечной – это позволило участникам третьего дня тестов Формулы 1 обновить лучший результат, показанный еще в среду Ландо Норрисом. 

По ходу четырех утренних часов заезды пять раз прерывались красными флагами из-за остановок машин на трассе – а лучшим в итоге стал Джордж Расселл. Накануне он говорил, что Mercedes уступает в скорости Ferrari и McLaren, однако сам же опроверг эти слова новым рекордом трассы. 

Расселл на три с лишним десятых перекрыл прежнее время Норриса, остановив секундомер на отметке 1:19.233. Правда, сделал он это на самых мягких сликах С5. Кроме темпа, Джордж оказался лидером и по пройденной дистанции – 66 кругов.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Вторым в обоих зачетах стал Макс Ферстаппен. Действующий чемпион мира показал лучшее для Red Bull время тестов – 1:19.756. При этом, в отличие от Расселла, у него был более жесткий состав C3.

Также быстрее 80 секунд проехал Себастьян Феттель (также на С5). Немецкий гонщик Aston Martin, кроме того, стал одним из тех, из-за кого понадобились красные флаги. Он остановился на трассе на последних минутах, после чего заезды даже не стали возобновлять.

До этого технические проблемы возникали у Фернандо Алонсо и дважды Гуаньюя Чжоу, а Пьер Гасли разбил машину в пятом повороте. 

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В команде Alpine уже подтвердили, что не вернутся на трассу до конца дня. 

Всего на трассе утром в пятницу работали 11 гонщиков – Williams дала возможность сесть за руль обоим пилотам. 

Никита Мазепин, Haas VF-22

Никита Мазепин, Haas VF-22

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Команда Haas ездила в пятницу в белой ливрее без спонсорских логотипов «Уралкалия». Россиянин потерял около двух часов из-за утечки в гидравлической системе, проехал девять кругов и оказался самым медленным.

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После обеденного перерыва на «Каталунье» пройдут четыре финальных часа тестов – ожидается, что трассу зальют водой для испытаний шин Pirelli для сырой погоды. 

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию заездов в Барселоне.

Результаты утренней сессии третьего дня тестов Формулы 1 в Барселоне (25 февраля)

  Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины
1 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:19.233   66  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1:19.756 0,523 58  
3 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1:19.905 0,672 48  
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:20.092 0,859 44  
5 Canada Николя Латифи Williams 1:20.699 1,466 5  
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:20.827 1,594 52  
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine 1:21.242 2,009 12  
8 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:21.939 2,706 41  
9 France Пьер Гасли AlphaTauri 1:22.469 3,236 40  
10 Thailand Алекс Элбон Williams 1:22.652 3,419 21  
11 Russian Federation Никита Мазепин Haas 1:26.229 6,996 9  

 

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