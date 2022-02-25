Расселл принес Mercedes лучшее время тестов в Барселоне

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вопреки прогнозам, пятница в окрестностях Барселону оказалась сухой и солнечной – это позволило участникам третьего дня тестов Формулы 1 обновить лучший результат, показанный еще в среду Ландо Норрисом.

По ходу четырех утренних часов заезды пять раз прерывались красными флагами из-за остановок машин на трассе – а лучшим в итоге стал Джордж Расселл. Накануне он говорил, что Mercedes уступает в скорости Ferrari и McLaren, однако сам же опроверг эти слова новым рекордом трассы.

Расселл на три с лишним десятых перекрыл прежнее время Норриса, остановив секундомер на отметке 1:19.233. Правда, сделал он это на самых мягких сликах С5. Кроме темпа, Джордж оказался лидером и по пройденной дистанции – 66 кругов.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Вторым в обоих зачетах стал Макс Ферстаппен. Действующий чемпион мира показал лучшее для Red Bull время тестов – 1:19.756. При этом, в отличие от Расселла, у него был более жесткий состав C3.

Также быстрее 80 секунд проехал Себастьян Феттель (также на С5). Немецкий гонщик Aston Martin, кроме того, стал одним из тех, из-за кого понадобились красные флаги. Он остановился на трассе на последних минутах, после чего заезды даже не стали возобновлять.

До этого технические проблемы возникали у Фернандо Алонсо и дважды Гуаньюя Чжоу, а Пьер Гасли разбил машину в пятом повороте.

В команде Alpine уже подтвердили, что не вернутся на трассу до конца дня.

Всего на трассе утром в пятницу работали 11 гонщиков – Williams дала возможность сесть за руль обоим пилотам.

Никита Мазепин, Haas VF-22 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Команда Haas ездила в пятницу в белой ливрее без спонсорских логотипов «Уралкалия». Россиянин потерял около двух часов из-за утечки в гидравлической системе, проехал девять кругов и оказался самым медленным.

После обеденного перерыва на «Каталунье» пройдут четыре финальных часа тестов – ожидается, что трассу зальют водой для испытаний шин Pirelli для сырой погоды.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию заездов в Барселоне.

Результаты утренней сессии третьего дня тестов Формулы 1 в Барселоне (25 февраля)

Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины 1 Джордж Расселл Mercedes 1:19.233 66 2 Макс Ферстаппен Red Bull 1:19.756 0,523 58 3 Себастьян Феттель Aston Martin 1:19.905 0,672 48 4 Шарль Леклер Ferrari 1:20.092 0,859 44 5 Николя Латифи Williams 1:20.699 1,466 5 6 Ландо Норрис McLaren 1:20.827 1,594 52 7 Фернандо Алонсо Alpine 1:21.242 2,009 12 8 Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:21.939 2,706 41 9 Пьер Гасли AlphaTauri 1:22.469 3,236 40 10 Алекс Элбон Williams 1:22.652 3,419 21 11 Никита Мазепин Haas 1:26.229 6,996 9