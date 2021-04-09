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Формула 1 / Новость

Расселл предсказал усиление Mercedes в ближайших гонках

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Эрвин Ягги

По мнению британского гонщика, не стоит судить о расстановке сил в Ф1 по результатам Гран При Бахрейна

Расселл предсказал усиление Mercedes в ближайших гонках

Дебютный этап нового сезона в Сахире показал, что в 2021 году можно ждать серьезного противостояния Mercedes и Red Bull: Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, а Льюис Хэмилтон не без труда смог завоевать победу в гонке. 

Многие сделали из этого вывод, что машину из Милтон-Кинса можно назвать самой быстрой в пелотоне. Однако Джордж Расселл, знакомый с особенностями техники Mercedes благодаря прошлогоднему выступлению за команду, не согласился с такой позицией.

По его мнению, особенности этапа в Бахрейне помешали чемпионам мира куда серьезней, чем их главным соперникам. 

«Я считаю, что на первом этапе у Mercedes было больше сложностей, чем будет на последующих, – отметил Джордж в Бахрейне. – А половина Red Bull (Макс Ферстаппен – прим.ред.) и, например, Alfa Romeo, наоборот, смотрелись на фоне соперников лучше, чем будет в дальнейшем. 

Во многом это из-за сильного ветра. В гонке он дул со скоростью 50 км/ч, а порывы были и по 60-70. Это очень существенно, когда мы едем на скорости 300 км/ч». 

Пилот Williams добавил: «Трасса [второго Гран При] в Имоле совсем не похожа на Бахрейн. Это как противоположные концы спектра. В Бахрейне много медленных поворотов, очень широко и очень ветрено. В Имоле повороты быстрые, не такие затяжные – обычно 90-градусные, а не 180-градусные, как здесь. Вокруг деревья и здания. Так что буквально все будет по-другому».  

Формула 1 продолжит сезон этапом на трассе Энцо и Дино Феррари 16-18 апреля. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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