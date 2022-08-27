Расселл предсказал победу Ферстаппена в Спа

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После отличного выступления в Венгрии многие ожидали, что и в Спа Mercedes будет весьма сильна. Однако по итогам субботы Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом остались только седьмым и восьмым – результат мог бы получиться и того хуже хуже, но оштрафованный Ландо Норрис по сути не стал бороться в третьем сегменте.

Возвращаясь в боксы после клетчатого флага, Хэмилтон спросил про отставание от лучшего времени Макса Ферстаппена из Red Bull. Узнав, что это 1,8 секунды, семикратный чемпион мира был явно расстроен такой разницей.

Однако стартовать гонщики будут четвертым и пятым – в Спа на многих машинах поменяли моторы, что привело к множеству штрафов. Ферстаппена вместе с Шарлем Леклером отправили на восьмой ряд решетки.

На вечерней медиа-сессии Расселла спросили, чего лидеру Red Bull по силам добиться в гонке.

«Думаю, Макс легко проскользнет вперед и одержит весьма уверенную победу, – ответил тот. – Думаю, они с Red Bull наголову сильнее всех. Про Шарля, честно говоря, мне сказать сложнее.

Но мы будем концентрироваться на собственной гонке. Думаю, нам по силам опередить Фернандо [Алонсо, который стартует третьим] и вести гонку на "пустой земле" между четверкой лидеров и всеми остальными».

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, Джордж Расселл, Mercedes-AMG Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Горькая пилюля»

Также Джордж рассказал, почему скорость Mercedes в этот уик-энд столь сильно контрастирует с прошлым уик-эндом.

«Думаю, дело просто в шинах, – сказал британец. – Полагаю, мы немного сбились с пути в работе с ними, особенно в субботу. Похожие сложности мешали нам по ходу всего сезона. Впрочем, они же в известном смысле помогают нам в гонках. Но в этот раз нам не удалось отыскать нужный компромисс».

Он добавил: «Это напомнило мне Имолу, где мы не смогли заставить резину работать и дошли только до второго сегмента. Машина способна на многое, но для этого нужно попасть с шинами в оптимальный диапазон. Но в этот раз мы с Льюисом и близко не могли рассчитывать на что-то. Так что уик-энд будет сложным».

Расселл признался, что очень расстроен происходящим. «Мы знаем, что проигрываем не две секунды, – объяснил пилот. – Просто сегодня что-то пошло не так. Похоже, это разовая история, но она все равно стала очень горькой пилюлей после поула на прошлом Гран При».

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