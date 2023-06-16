Расселл пояснил реплику про недоверие трем пилотам. Но только все усложнил
В медиа-день перед стартом Гран При Канады репортеры не упустили возможности уточнить у Джорджа, какой именно смысл он вкладывал в свою резонансную реплику. Тот поспешил заверить, что его слова были вырваны из контекста
Джордж Расселл, обычно весьма корректный в высказываниях, недавно дал повод говорить о себе в несколько иной тональности. Гоночные СМИ облетела его реплика о том, что в борьбе с соперниками на трассе он доверяет далеко не всем.
«Пожалуй, в пелотоне есть только трое пилотов, с кем мне некомфортно находиться рядом на трассе», – сказал пилот Mercedes, не упоминая конкретных имен.
Когда участники Ф1 съехались в Монреаль, представители медиа вполне логично попросили Джорджа пояснить, что (а лучше – кого) он имел в виду.
Гонщик попытался оправдаться, но в итоге подтвердил, что считает уровень нескольких соперников недостаточным.
Он сказал: «Мои слова были несколько вырваны из контекста. Меня спросили про Макса, я стал рассказывать, что теперь он действует на трассе менее агрессивно, что бороться с ним стало приятнее.
Я начал рассуждать о том, что с лучшими в нашем деле всегда очень комфортно сражаться за позицию – тогда как с теми, у кого нет особого пространственного видения, свойственного сильнейшим, борьба складывается несколько иначе.
При этом каждый гонщик пелотона очень талантлив, каждый побеждал в различных чемпионатах по ходу карьеры.
Но ведь правда, двое или трое из нынешних пилотов заметно уступают всем остальным».
Добиться чего-то большего на эту тему от Рассела пока не удалось.
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