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Расселл пояснил реплику про недоверие трем пилотам. Но только все усложнил

В медиа-день перед стартом Гран При Канады репортеры не упустили возможности уточнить у Джорджа, какой именно смысл он вкладывал в свою резонансную реплику. Тот поспешил заверить, что его слова были вырваны из контекста

Александр Кабановский
Автор:
Джордж Расселл, Mercedes-AMG, Серхио Перес, Red Bull Racing, Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari

Джордж Расселл, обычно весьма корректный в высказываниях, недавно дал повод говорить о себе в несколько иной тональности. Гоночные СМИ облетела его реплика о том, что в борьбе с соперниками на трассе он доверяет далеко не всем

«Пожалуй, в пелотоне есть только трое пилотов, с кем мне некомфортно находиться рядом на трассе», – сказал пилот Mercedes, не упоминая конкретных имен. 

Когда участники Ф1 съехались в Монреаль, представители медиа вполне логично попросили Джорджа пояснить, что (а лучше – кого) он имел в виду. 

Гонщик попытался оправдаться, но в итоге подтвердил, что считает уровень нескольких соперников недостаточным. 

Он сказал: «Мои слова были несколько вырваны из контекста. Меня спросили про Макса, я стал рассказывать, что теперь он действует на трассе менее агрессивно, что бороться с ним стало приятнее. 

Я начал рассуждать о том, что с лучшими в нашем деле всегда очень комфортно сражаться за позицию – тогда как с теми, у кого нет особого пространственного видения, свойственного сильнейшим, борьба складывается несколько иначе. 

При этом каждый гонщик пелотона очень талантлив, каждый побеждал в различных чемпионатах по ходу карьеры.  

Но ведь правда, двое или трое из нынешних пилотов заметно уступают всем остальным».

Добиться чего-то большего на эту тему от Рассела пока не удалось.

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