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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Расселл потеряет 5 мест на старте из-за замены КПП

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, главный редактор

Несмотря на внеплановую замену важного агрегата, пилот Williams рассчитывает на неплохой результат гонки в Мехико

Расселл потеряет 5 мест на старте из-за замены КПП

Джордж Расселл по ходу пятничных тренировок дважды столкнулся с неисправностями коробки передач. В итоге все это привело к внеплановой замене агрегата, которая обернется для британского пилота потерей 5 мест на стартовой решетке Гран При Мексики.

Изначально на автомобиле пилота Williams стояла т.н. «пятничная» коробка. Напомним, что в первый день Гран При использовать «боевой» агрегат необязательно – т.к. под 6-ю гонками, которые должна отработать каждая коробка в соответствии с правилами, понимаются только субботние заезды и гонка. Когда с «пятничным» агрегатом возникли проблемы на первой тренировке, механики установили на болид Расселла коробку, которую британец использовал в предыдущих гонках и должен был использовать в решающих заездах мексиканского уик-энда.

Однако на второй сессии забарахлил и «боевой» агрегат. После этого команде осталось лишь заменить эту коробку на новую – смирившись с получением соответствующего штрафа. При этом, по словам одного из руководителей Williams Дейва Робсона, на двух агрегатах имели место две разных неисправности. Робсон также сообщил, что до выяснения всех обстоятельств команда была вынуждена сократить программу второй тренировки для Николя Латифи – канадец проехал 17 кругов, в то время как абсолютное большинство пилотов совершили не менее 25-ти.

«День трудно назвать идеальным, – прокомментировал ситуацию Расселл. – Но, во-первых, очки распределяются только в воскресенье. Во-вторых, мы хорошо провели первую тренировку. Машина вела себя неплохо, я смог нащупать достойный ритм и показывать неплохой темп на длинных сериях. А он ведь является ключевым моментом, так как высота над уровнем моря, на которой находится трасса, повышает нагрузки на силовую установку и и тормоза. Так что, думаю, в гонке мы сможем чувствовать себя вполне уверенно».

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