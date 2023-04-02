Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке

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В дебюте Гран При Австралии занимавший отличную шестую позицию Алекс Элбон не удержал машину под контролем на выходе из шестого поворота – Williams пересекла графийную зону безопасности, ударилась в барьер с левой стороны и отскочила обратно на асфальт прямо перед мчащимися следом соперниками.

Изначально судьи нейтрализовали гонку автомобилем безопасности, но из-за количества гравия и обломков, которые оказались на трассе, вскоре было принято решение о полной остановке борьбы красными флагами.

В дальнейшем они использовались еще дважды – когда незадолго до финиша Кевин Магнуссен задел барьер и также засыпал трассу обломками, а затем после нескольких аварий на рестарте.

Два первых случая вызвали критику в адрес FIA за избыточность мер – многие вспомнили, как две недели назад в Джидде судьи выпустили машину безопасности для эвакуации Aston Martin Лэнса Стролла, хотя в действительности тот запарковался за барьером.

Джордж Расселл, который стал первым лидером австралийской гонки, но позже сошел из-за поломки, отметил: «Мне кажется, в красных флагах [после аварии Элбона] не было совершенно никакой нужды. Понятно, что на трассу вынесло много гравия, но гоночная траектория оставалась чистой. Прежде мы видели куда более опасные ситуации.

Эта история напомнила мне события в Саудовской Аравии, когда выпустили автомобиль безопасности, хотя машина [Стролла] стояла полностью вне трассы.

Честно, я не знаю, как они принимают решения. Мы стараемся работать с FIA, чтобы улучшить положение вещей, но на этом пути по-прежнему очень много сложностей».

Судьи убирают машину Алекса Элбона, Williams FW45, после аварии Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Ландо Норирс прямо сказал, что в случае с Магнуссеном красные флаги понадобились дирекции гонки не в интересах безопасности, а для повышения зрелищности.

«Единственным основанием для этих флагов было стремление устроить шоу, – сказал британец. – Я едва избежал неприятных последствий на ровном месте. [После рестарта] все начали уворачиваться, и я чуть не столкнулся с [Нико] Хюлькенбергом.

Последствия могли получиться самыми неприятными – и только по той причине, что им захотелось повысить зрелищность».