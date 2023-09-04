Расселл попросил переделать первую «эску» в Монце

Джордж Расселл завершил Гран При Италии на пятой позиции – позади соперников из Red Bull и Ferrari, но впереди своего напарника Льюиса Хэмилтона.

Для Mercedes длинные прямые трассы в Монце стали серьезной сложностью из-за высокого лобового сопротивления, но Расселлу удалось квалифицироваться четвертым. Он сохранил позицию после старта, а затем 16 кругов сопротивлялся натиску Серхио Переса.

«Честно говоря, я удивлен, что продержался так долго, – признался Джордж репортерам. – У него было серьезное преимущество в скорости, особенно в быстрых поворотах. Думаю, что и с износом шил дело обстояло получше. Потому я доволен тем, сколько смог обороняться. На торможении перед первым поворотом моя машина вселяла полную уверенность».

Он продолжил: «Любой поединок доставляет довольствие – хотя, конечно, намного приятнее атаковать, располагая быстрой машиной. А когда обороняешься на более медленной, важно правильно преодолевать каждый поворот. Если не делать этого, тебя опередят. Я не допускал ошибок, но в этот раз у нас просто не было темпа, чтобы удержаться впереди».

После пит-стопа на 19-м круге Расселл выехал на трассу бок о бок с Пьером Гасли из Alpine, которого не захотел пропускать. Чтобы удержаться впереди, он срезал первую «эску» (на фото) – судьи признали это нарушением и добавили к результату британца пять секунд, которые не отразились на итоговой позиции.

«Я знал, что если застряну за ним, то заметно осложню свое положение, – объяснил Джордж. – Потому был очень агрессивен в первом повороте, хотя и понимал, что есть риск срезать его. Так и вышло.

На самом деле, в Монце это место устроено неправильно. Там объездная дорожка в действительности дает выигрыш. Из-за этого все гонщики, особенно когда они ведут с кем-то борьбу, совершенно не опасаются ошибки в этом месте. Так что, будь моя воля, я бы что-нибудь переделал в той связке».

Джордж Расселл, Mercedes-AMG Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

При этом пилот добавил, что считает правильными свои действия – он не вернул позицию Окону.

«Зная отрыв от тех, кто сзади, я прекрасно понимал, что ниже пятого места сегодня в любом случае не опущусь, – объяснил Джордж. – Так что штраф ничего бы мне особенно не испортил – разве что только машина безопасности выехала бы в самом конце [и спрессовала пелотон]».

Пилот отметил, что рассчитывает на более сильное выступление через две недели в Сингапуре: «Там мы должны быть сильнее, чем на этом этапе – особенно в гоночных условиях».

Расселл остается последним пилотом Ф1, который выиграл Гран При не за рулем Red Bull – это произошло в прошлом ноябре в Сан-Паулу.