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Формула 1 Новость

Расселл попросил Mercedes прекратить эксперименты

По мнению пилота, если его команда хочет добиваться результата, ей стоит изменить подход к работе

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Расселл попросил Mercedes прекратить эксперименты
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В первой трети сезона-2022 новобранец Mercedes Джордж Расселл стабильно опережал своего партнера по команде, титулованного Льюиса Хэмилтона.

Отчасти это было связано со сменой регламента, которая лишила победителей восьми прошлых чемпионатов преимущества и оставила Льюиса без борьбы за победы, отчасти – с решением Mercedes использовать машину Хэмилтона для проведения экспериментов с настройками. 

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Однако затем Льюис заявил, что Расселл уже накопил достаточно опыта и теперь тоже может помогать команде, участвуя в сборе данных и занимаясь не только подготовкой к квалификации и гонке конкретного Гран При. 

Совпадение или нет, но после этого расстановка сил внутри команды поменялась, и теперь уже Хэмилтон стал стабильно опережать напарника. 

По ходу Гран При Франции уже Джордж выступил с просьбой к команде – по его словам, объем экспериментальной работы было бы неплохо сократить, сконцентрировавшись на главном.

«Когда ты так серьезно уступаешь в скорости, то очень попробовать все возможные средства, лишь бы сократить отставание, – объяснил 25-летний гонщик в субботу. – Но мы должны вынести урок: важно концентрироваться на самих себе и на том, чтобы выжать максимум из машины. А вот слишком много экспериментировать ни к чему. 

Да, нам важно собирать данные, чтобы понять, что работает, а что нет. Но прямо сейчас заниматься всем этим немного сложно».

Расселл финишировал во Франции третьим, вернувшись на подиум впервые с этапа в Баку. В общем зачете Ф1 он идет пятым, отставая от Карлоса Сайнса всего на одно очко.

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Дополнительная информация: Адам Купер

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