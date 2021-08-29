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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин

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Гонщик Williams рассчитывает не потерять много позиций в гонке

Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин

Джордж Расселл стал вторым во вчерашней квалификации Гран При Бельгии и после ее финиша даже пообещал побороться за лидерство на старте. Однако, в то же время пилот Williams заявил, что не станет идти в слишком рискованную борьбу с более быстрыми соперниками.

«Позади нас [стартуют] невероятно быстрые машины, – сказал Расселл. – Но если условия останутся прежними, то нам по силам остаться в топ-10. Однако, при старте с первого ряда нет причин не попытаться удержать эту позицию на большую части гонки.

Но я не собираюсь делать ничего глупого против явно более быстрых машин. В то же время и причин не финишировать в топ-5 у нас нет. Набрать очки – самая минимальная задача».

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