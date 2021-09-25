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Формула 1 / Гран При России Новости

Расселл помог Норрису завоевать поул. И вот каким образом

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По словам пилота McLaren он увидел на экране на трассе, что Расселл прибавил и стал ориентироваться на результат соперника

Расселл помог Норрису завоевать поул. И вот каким образом

В самом конце квалификации Гран При России трасса после дождя стала подсыхать, и пилоты начали переходить на шины Soft. Однако не все успели прогреть резину и уйти на последние быстрые круги, чтобы улучшить свои результаты. В итоге героями стали обладатель поула Ландо Норрис и Джордж Расселл, показавший феноменальное для Williams третье время.

Беседуя с журналистами после заезда Норрис признался, что отправляясь на свой быстрый круг он ориентировался не на команды гоночного инженера, а на информацию о том, как свой круг проехал Расселл.

«Мне обычно не нравится, когда со мной говорит гоночный инженер, – признался Норрис. – По крайней мене на квалификационном круге, да еще в таких условиях я точно не хотел с ним болтать.

Но я увидел на экране, проезжая мимо, что Джордж прибавил, так что я стал спрашивать о том, как он проехал. Эта информация определенно помогла мне понять, на каких секторах можно ехать быстрее, а в каких ожидаются сложности.

Мне было недостаточно ехать на пределе, так как в улучшающихся условиях на трассе пределы нужно было тут же расширять. Во многих поворотах я думал «надо бы прибавить, но это может закончится плохо», но обходилось. Только так можно было оказаться на такой позиции. Я ехал на удачу, не зная, удержусь ли на такой скорости в повороте, не зная, как едут другие.

Впрочем, все так или иначе ехали на пределе, стараясь использовать возможность и завоевать поул. Мы приняли очень точное решение, выбрав время для перехода на слики, но оно не было простым».

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