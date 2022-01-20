Расселл похвалил Mercedes за отношение к Боттасу

В грядущем сезоне Формулы 1 Джордж Расселл будет выступать за Mercedes. До этого британец три года провел в одной из самых слабых команд серии Williams – и казалось, что Джордж считал дни до момента, когда же его позовут к «Серебряным стрелам».

Однако в подкасте издания Motor Sport Magazine Расселл отметил, что его в положительном смысле удивила снисходительность команды к своим гонщикам: так британец как бы косвенно подтвердил, что был готов ждать ухода Валттери Боттаса.

«Валттери был очень важным гонщиком для команды – он все время, что был в Mercedes, помогал завоевывать все эти титулы, – рассказал Расселл. – Есть много людей, готовых говорить всякие негативные вещи про него: но Валттери сыграл большую роль в успехе коллектива, и Mercedes хотела вознаградить его за эту преданность. Если у него было пару плохих гонок, то руководство не бросалось его увольнять, попутно сказав что-то по типу: “Спасибо, увидимся в другой раз”. Они дают людям все возможности и шансы – это то, как работают ребята из Mercedes.

Если я буду усердно работать и хорошо выступать, то команда точно увидит это, и у меня больше не будет каких-либо сомнений относительно моей работы или будущего. После такого ты начинаешь выкладываться даже еще больше, чем до этого».