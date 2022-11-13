Расселл победил в Бразилии, Льюис стал вторым после аварии с Максом
Джордж провел безупречную гонку и выиграл Гран При впервые в карьере, для его титулованного напарника воскресенье вышло куда более богатым на события
После успеха в спринте Джордж Расселл доказал, что в состоянии выигрывать и на 300-километровой дистанции. В Сан-Паулу он стартовал с поула и контролировал развитие событий с первого до последнего круга.
Гонщик Mercedes удержался впереди на двух рестартах – на 7-м и 60-м кругах – и первым пересек линию финиша, став 113-м победителем в истории Ф1. Вдобавок, он в третий раз подряд получил бонус за лучшее время круга.
Льюис Хэмилтон обеспечил команде из Брэкли дубль (первый с Имолы-2020), но для этого ему пришлось прорваться через пелотон после столкновения с Максом Ферстаппеном в самом начале гонки.
Карлос Сайнс из Ferrari замкнул тройку призеров, в самом конце обогнав утратившего темп Серхио Переса.
Другой гонщик Скудерии Шарль Леклер, который улетел в барьер после контакта с Ландо Норрисом в самом начале, смог финишировать четвертым, а на пятое место пробился неувядаемый Фернандо Алонсо.
После старта: Джордж Расселл, Mercedes W13, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Серхио Перес, Red Bull RB18, Ландо Норрис, McLaren MCL36, другие пилоты
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Начало гонки вышло ярким. Четверка лидеров на шинах Soft сохранила свои позиции, а позади Ландо Норрис опередил в споре за пятое место Шарля Леклера (Ferrari выбрала своим гонщикам на первый отрезок Medium). На первом круге ошибка Даниэля Риккардо привела к столкновению с Кевином Магнуссеном в восьмом повороте и двойному сходу.
На трассу выехала машина безопасности, рестарт состоялся в конце шестого круга. Лидировавший с поула Джордж Расселл решил начать ускорение в самый последний момент, чтобы лишить соперников слип-стрима. Британец удержался впереди, но за его спиной Макс Ферстаппен атаковал Льюиса Хэмилтона на входе в «эску Сенны» по внешнему радиусу.
Машины поравнялись на спуске во вторую часть связки, где произошло столкновение. Оба пилота выехали в зону безопасности, но смогли продолжить движение. Максу потребовался пит-стоп для замены переднего крыла, Льюис же, как в лучшие годы, вышел из воды сухим и помчался дальше.
Столкновение Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13, и Макса Ферстаппена, Red Bull RB18
Вторым после их столкновения стал Серхио Перес, третьим – Норрис, но в шестом повороте того же круга его атаковал Леклер. Британца чуть снесло наружу, и передним левым колесом он задел Ferrari, отправив соперника в барьер.
Каким-то удивительным образом Леклеру удалось после этого не просто продолжить гонку, но и сохранить темп. Он присоединился к Ферстаппену и тоже начал прорыв из глубины пелотона.
Столкновение Шарля Леклера, Ferrari F1-75, и Ландо Норриса, McLaren MCL36
Тем временем с проблемой столкнулся и Карлос Сайнс. Испанец еще на девятом круге отобрал у Норриса третье место, но из-за попавшей в тормозной воздухозаборник правого заднего колеса пленки от чьего-то шлема за его Ferrari потянулась струйка дыма.
Сайнсу, который стартовал на более жестких шинах Medium, пришлось уже на 18-м круге проводить ранний пит-стоп.
Только на 24-м в боксы впервые поехал Перес, у которого были слики Soft. Но попытка обыграть Расселла за счет более ранней остановки провалилась: мексиканец оказался в трафике, потерял время и остался позади Джорджа, который тоже сменил шины.
После этого лидером гонки стал Хэмилтон. После аварии он быстро разобрался с гонщиками команд-середняков и стал четвертым, в трех секундах за Сайнсом. Длинный первый отрезок вывел Льюиса вперед – было ясно, что его рано списывать со счетов.
Пит-стоп на 29-м круге из 71 вновь отбросил семикратного чемпиона на четвертое место, однако теперь он мог добраться до финиша с двумя пит-стопами, тогда как для соперников эта возможность не выглядела очевидной.
Сайнс уже на 36-м круге вторично отправился за свежей резиной, а у Переса не было темпа на Medium – вскоре Хэмилтон догнал и обогнал его, став вторым. В Red Bull попробовали хоть как-то переломить ход гонки, вновь проведя более ранний второй пит-стоп, но в Mercedes тут же скомандовали своим пилотам сделать то же самое.
Казалось, гонка спокойно движется к понятному финалу, но тут после схода Норриса из-за отказа электроники на трассе вновь появилась машина безопасности.
У обоих гонщиков Mercedes и занимающего четвертое место Сайнса в этот момент были уже не новые комплекты Soft, у Переса – свежий Meduim. Первый вариант, как оказалось, был предпочтительнее. Расселл, Хэмилтон и Сайнс поехали на подиум, а вот Серхио в итоге финишировал только седьмым.
Фернандо Алонсо, Alpine A522, обгоняет Гуаньюя Чжоу, Alfa Romeo C42
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Кроме невероятного Алонсо, который в концовке обогнал Переса и не пропустил Ферстаппена, чем обеспечил себе лучшее в сезоне пятое место, очки Alpine принес и Эстебан Окон, который финишировал восьмым.
Десятку замкнули Валттери Боттас из Alfa Romeo и Лэнс Стролл (Aston Martin). Напарник последнего Себастьян Феттель лишился шансов на хороший результат в самом конце. Немец был шестым за пять кругов до финиша, но шины Medium и ему испортили гонку, отбросив на 11-е место.
Юки Цунода, когда круговым скомандовали обогнать машину безопасности перед рестартом, почему-то не стал этого делать и остался самым последним.
Серхио Перес, Red Bull RB18, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Шарль Леклер, Ferrari F1-75
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Командный вопрос
По ходу гонки сразу в нескольких парах пилотов возникли неоднозначные и противоречивые ситуации. Alpine, чьи гонщики уже столкнулись дважды по ходу субботнего спринта, в концовке прямо указала Окону, чтобы тот не мешал Алонсо. Эстебан начал было спорить, но его жестко одернули с мостика.
В Ferrari Шарль Леклер очень просил, чтобы команда поменяла их с Карлосом Сайнсом местами ради важных очков в борьбе за вице-чемпионское звание. Монегаск получил отказ, чем остался очень недоволен.
Но еще более скандальной ситуация оказалась в Red Bull. Там Переса попросили пропустить Ферстаппена, чтобы тот попробовал обогнать Леклера и тем самым отобрать у того очки. Мексиканец выполнил свою часть сделки, а вот Макс, хоть и не сумел никого обогнать, позицию больше не вернул.
Наконец, в Mercedes Джордж Расселл перед вторым рестартом с тревогой в голосе поинтересовался, вправе ли Льюис атаковать его – и услышал, что вполне. Но Хэмилтон явно не собирался портить праздник молодому напарнику и оставался вторым до самого финиша.
Формула 1 завершит сезон через неделю в Абу-Даби.
Результаты Гран При Бразилии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1:38'34.044
|2
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1:38'35.573
|1.529
|2
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1:38'38.095
|4.051
|3
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1:38'42.485
|8.441
|3
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1:38'43.605
|9.561
|3
|6
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1:38'44.100
|10.056
|3
|7
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1:38'48.124
|14.080
|2
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1:38'52.734
|18.690
|2
|9
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:38'56.596
|22.552
|2
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1:38'57.596
|23.552
|2
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1:39'00.227
|26.183
|2
|12
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1:39'03.369
|29.325
|2
|13
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1:39'03.943
|29.899
|2
|14
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:39'05.911
|31.867
|3
|15
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1:39'10.060
|36.016
|3
|16
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1:39'11.082
|37.038
|3
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1:39'06.345
|1 Lap
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1:08'55.582
|21 Laps
|2
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|Полные результаты
Галерея: авария Макса и Льюиса после рестарта
Гран При Бразилии: пять быстрых выводов
Самое важное:
Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом
Эпизод в «эске Сенны» получился неоднозначным, а решение судей вызвало много вопросов. Люк Смит попробовал найти в этой истории зерна истины
Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг
Гонщик рассказал о тех неприятностях, через которые ему пришлось пройти по ходу уик-энда в Сан-Паулу
СМИ: Haas во вторник объявит о контракте с Хюлькенбергом
У немецкой прессы не осталось сомнений, кого команда выбрала своим пилотом – известна даже дата анонса
Кристофферссон завершил чемпионский сезон в WRX победой на «Нюрбургринге»
Участники мирового ралли-кросса провели заключительный этап сезона, на котором стало известно имя вице-чемпиона