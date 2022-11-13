Расселл победил в Бразилии, Льюис стал вторым после аварии с Максом

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После успеха в спринте Джордж Расселл доказал, что в состоянии выигрывать и на 300-километровой дистанции. В Сан-Паулу он стартовал с поула и контролировал развитие событий с первого до последнего круга.

Гонщик Mercedes удержался впереди на двух рестартах – на 7-м и 60-м кругах – и первым пересек линию финиша, став 113-м победителем в истории Ф1. Вдобавок, он в третий раз подряд получил бонус за лучшее время круга.

Льюис Хэмилтон обеспечил команде из Брэкли дубль (первый с Имолы-2020), но для этого ему пришлось прорваться через пелотон после столкновения с Максом Ферстаппеном в самом начале гонки.

Карлос Сайнс из Ferrari замкнул тройку призеров, в самом конце обогнав утратившего темп Серхио Переса.

Другой гонщик Скудерии Шарль Леклер, который улетел в барьер после контакта с Ландо Норрисом в самом начале, смог финишировать четвертым, а на пятое место пробился неувядаемый Фернандо Алонсо.

После старта: Джордж Расселл, Mercedes W13, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Серхио Перес, Red Bull RB18, Ландо Норрис, McLaren MCL36, другие пилоты Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Начало гонки вышло ярким. Четверка лидеров на шинах Soft сохранила свои позиции, а позади Ландо Норрис опередил в споре за пятое место Шарля Леклера (Ferrari выбрала своим гонщикам на первый отрезок Medium). На первом круге ошибка Даниэля Риккардо привела к столкновению с Кевином Магнуссеном в восьмом повороте и двойному сходу.

На трассу выехала машина безопасности, рестарт состоялся в конце шестого круга. Лидировавший с поула Джордж Расселл решил начать ускорение в самый последний момент, чтобы лишить соперников слип-стрима. Британец удержался впереди, но за его спиной Макс Ферстаппен атаковал Льюиса Хэмилтона на входе в «эску Сенны» по внешнему радиусу.

Машины поравнялись на спуске во вторую часть связки, где произошло столкновение. Оба пилота выехали в зону безопасности, но смогли продолжить движение. Максу потребовался пит-стоп для замены переднего крыла, Льюис же, как в лучшие годы, вышел из воды сухим и помчался дальше.

Столкновение Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13, и Макса Ферстаппена, Red Bull RB18

Вторым после их столкновения стал Серхио Перес, третьим – Норрис, но в шестом повороте того же круга его атаковал Леклер. Британца чуть снесло наружу, и передним левым колесом он задел Ferrari, отправив соперника в барьер.

Каким-то удивительным образом Леклеру удалось после этого не просто продолжить гонку, но и сохранить темп. Он присоединился к Ферстаппену и тоже начал прорыв из глубины пелотона.

Столкновение Шарля Леклера, Ferrari F1-75, и Ландо Норриса, McLaren MCL36

Тем временем с проблемой столкнулся и Карлос Сайнс. Испанец еще на девятом круге отобрал у Норриса третье место, но из-за попавшей в тормозной воздухозаборник правого заднего колеса пленки от чьего-то шлема за его Ferrari потянулась струйка дыма.

Сайнсу, который стартовал на более жестких шинах Medium, пришлось уже на 18-м круге проводить ранний пит-стоп.

Только на 24-м в боксы впервые поехал Перес, у которого были слики Soft. Но попытка обыграть Расселла за счет более ранней остановки провалилась: мексиканец оказался в трафике, потерял время и остался позади Джорджа, который тоже сменил шины.

После этого лидером гонки стал Хэмилтон. После аварии он быстро разобрался с гонщиками команд-середняков и стал четвертым, в трех секундах за Сайнсом. Длинный первый отрезок вывел Льюиса вперед – было ясно, что его рано списывать со счетов.

Пит-стоп на 29-м круге из 71 вновь отбросил семикратного чемпиона на четвертое место, однако теперь он мог добраться до финиша с двумя пит-стопами, тогда как для соперников эта возможность не выглядела очевидной.

Сайнс уже на 36-м круге вторично отправился за свежей резиной, а у Переса не было темпа на Medium – вскоре Хэмилтон догнал и обогнал его, став вторым. В Red Bull попробовали хоть как-то переломить ход гонки, вновь проведя более ранний второй пит-стоп, но в Mercedes тут же скомандовали своим пилотам сделать то же самое.

Казалось, гонка спокойно движется к понятному финалу, но тут после схода Норриса из-за отказа электроники на трассе вновь появилась машина безопасности.

У обоих гонщиков Mercedes и занимающего четвертое место Сайнса в этот момент были уже не новые комплекты Soft, у Переса – свежий Meduim. Первый вариант, как оказалось, был предпочтительнее. Расселл, Хэмилтон и Сайнс поехали на подиум, а вот Серхио в итоге финишировал только седьмым.

Фернандо Алонсо, Alpine A522, обгоняет Гуаньюя Чжоу, Alfa Romeo C42 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Кроме невероятного Алонсо, который в концовке обогнал Переса и не пропустил Ферстаппена, чем обеспечил себе лучшее в сезоне пятое место, очки Alpine принес и Эстебан Окон, который финишировал восьмым.

Десятку замкнули Валттери Боттас из Alfa Romeo и Лэнс Стролл (Aston Martin). Напарник последнего Себастьян Феттель лишился шансов на хороший результат в самом конце. Немец был шестым за пять кругов до финиша, но шины Medium и ему испортили гонку, отбросив на 11-е место.

Юки Цунода, когда круговым скомандовали обогнать машину безопасности перед рестартом, почему-то не стал этого делать и остался самым последним.

Серхио Перес, Red Bull RB18, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Командный вопрос

По ходу гонки сразу в нескольких парах пилотов возникли неоднозначные и противоречивые ситуации. Alpine, чьи гонщики уже столкнулись дважды по ходу субботнего спринта, в концовке прямо указала Окону, чтобы тот не мешал Алонсо. Эстебан начал было спорить, но его жестко одернули с мостика.

В Ferrari Шарль Леклер очень просил, чтобы команда поменяла их с Карлосом Сайнсом местами ради важных очков в борьбе за вице-чемпионское звание. Монегаск получил отказ, чем остался очень недоволен.

Но еще более скандальной ситуация оказалась в Red Bull. Там Переса попросили пропустить Ферстаппена, чтобы тот попробовал обогнать Леклера и тем самым отобрать у того очки. Мексиканец выполнил свою часть сделки, а вот Макс, хоть и не сумел никого обогнать, позицию больше не вернул.

Наконец, в Mercedes Джордж Расселл перед вторым рестартом с тревогой в голосе поинтересовался, вправе ли Льюис атаковать его – и услышал, что вполне. Но Хэмилтон явно не собирался портить праздник молодому напарнику и оставался вторым до самого финиша.

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