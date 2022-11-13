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Формула 1 / Гран При Бразилии Отчет о гонке

Расселл победил в Бразилии, Льюис стал вторым после аварии с Максом

Джордж провел безупречную гонку и выиграл Гран При впервые в карьере, для его титулованного напарника воскресенье вышло куда более богатым на события

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Расселл победил в Бразилии, Льюис стал вторым после аварии с Максом
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После успеха в спринте Джордж Расселл доказал, что в состоянии выигрывать и на 300-километровой дистанции. В Сан-Паулу он стартовал с поула и контролировал развитие событий с первого до последнего круга. 

Гонщик Mercedes удержался впереди на двух рестартах – на 7-м и 60-м кругах – и первым пересек линию финиша, став 113-м победителем в истории Ф1. Вдобавок, он в третий раз подряд получил бонус за лучшее время круга. 

Льюис Хэмилтон обеспечил команде из Брэкли дубль (первый с Имолы-2020), но для этого ему пришлось прорваться через пелотон после столкновения с Максом Ферстаппеном в самом начале гонки. 

Карлос Сайнс из Ferrari замкнул тройку призеров, в самом конце обогнав утратившего темп Серхио Переса.

Другой гонщик Скудерии Шарль Леклер, который улетел в барьер после контакта с Ландо Норрисом в самом начале, смог финишировать четвертым, а на пятое место пробился неувядаемый Фернандо Алонсо. 

После старта: Джордж Расселл, Mercedes W13, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Серхио Перес, Red Bull RB18, Ландо Норрис, McLaren MCL36, другие пилоты

После старта: Джордж Расселл, Mercedes W13, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Серхио Перес, Red Bull RB18, Ландо Норрис, McLaren MCL36, другие пилоты

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Начало гонки вышло ярким. Четверка лидеров на шинах Soft сохранила свои позиции, а позади Ландо Норрис опередил в споре за пятое место Шарля Леклера (Ferrari выбрала своим гонщикам на первый отрезок Medium). На первом круге ошибка Даниэля Риккардо привела к столкновению с Кевином Магнуссеном в восьмом повороте и двойному сходу. 

На трассу выехала машина безопасности, рестарт состоялся в конце шестого круга. Лидировавший с поула Джордж Расселл решил начать ускорение в самый последний момент, чтобы лишить соперников слип-стрима. Британец удержался впереди, но за его спиной Макс Ферстаппен атаковал Льюиса Хэмилтона на входе в «эску Сенны» по внешнему радиусу. 

Машины поравнялись на спуске во вторую часть связки, где произошло столкновение. Оба пилота выехали в зону безопасности, но смогли продолжить движение. Максу потребовался пит-стоп для замены переднего крыла, Льюис же, как в лучшие годы, вышел из воды сухим и помчался дальше. 

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Столкновение Льюиса Хэмилтона, Mercedes W13, и Макса Ферстаппена, Red Bull RB18

Вторым после их столкновения стал Серхио Перес, третьим – Норрис, но в шестом повороте того же круга его атаковал Леклер. Британца чуть снесло наружу, и передним левым колесом он задел Ferrari, отправив соперника в барьер. 

Каким-то удивительным образом Леклеру удалось после этого не просто продолжить гонку, но и сохранить темп. Он присоединился к Ферстаппену и тоже начал прорыв из глубины пелотона. 

Столкновение Шарля Леклера, Ferrari F1-75, и Ландо Норриса, McLaren MCL36

Столкновение Шарля Леклера, Ferrari F1-75, и Ландо Норриса, McLaren MCL36

Тем временем с проблемой столкнулся и Карлос Сайнс. Испанец еще на девятом круге отобрал у Норриса третье место, но из-за попавшей в тормозной воздухозаборник правого заднего колеса пленки от чьего-то шлема за его Ferrari потянулась струйка дыма. 

Сайнсу, который стартовал на более жестких шинах Medium, пришлось уже на 18-м круге проводить ранний пит-стоп.

Только на 24-м в боксы впервые поехал Перес, у которого были слики Soft. Но попытка обыграть Расселла за счет более ранней остановки провалилась: мексиканец оказался в трафике, потерял время и остался позади Джорджа, который тоже сменил шины.

После этого лидером гонки стал Хэмилтон. После аварии он быстро разобрался с гонщиками команд-середняков и стал четвертым, в трех секундах за Сайнсом. Длинный первый отрезок вывел Льюиса вперед – было ясно, что его рано списывать со счетов. 

Пит-стоп на 29-м круге из 71 вновь отбросил семикратного чемпиона на четвертое место, однако теперь он мог добраться до финиша с двумя пит-стопами, тогда как для соперников эта возможность не выглядела очевидной. 

Сайнс уже на 36-м круге вторично отправился за свежей резиной, а у Переса не было темпа на Medium – вскоре Хэмилтон догнал и обогнал его, став вторым. В Red Bull попробовали хоть как-то переломить ход гонки, вновь проведя более ранний второй пит-стоп, но в Mercedes тут же скомандовали своим пилотам сделать то же самое.

Казалось, гонка спокойно движется к понятному финалу, но тут после схода Норриса из-за отказа электроники на трассе вновь появилась машина безопасности. 

У обоих гонщиков Mercedes и занимающего четвертое место Сайнса в этот момент были уже не новые комплекты Soft, у Переса – свежий Meduim. Первый вариант, как оказалось, был предпочтительнее. Расселл, Хэмилтон и Сайнс поехали на подиум, а вот Серхио в итоге финишировал только седьмым. 

Фернандо Алонсо, Alpine A522, обгоняет Гуаньюя Чжоу, Alfa Romeo C42

Фернандо Алонсо, Alpine A522, обгоняет Гуаньюя Чжоу, Alfa Romeo C42

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Кроме невероятного Алонсо, который в концовке обогнал Переса и не пропустил Ферстаппена, чем обеспечил себе лучшее в сезоне пятое место, очки Alpine принес и Эстебан Окон, который финишировал восьмым.

Десятку замкнули Валттери Боттас из Alfa Romeo и Лэнс Стролл (Aston Martin). Напарник последнего Себастьян Феттель лишился шансов на хороший результат в самом конце. Немец был шестым за пять кругов до финиша, но шины Medium и ему испортили гонку, отбросив на 11-е место. 

Юки Цунода, когда круговым скомандовали обогнать машину безопасности перед рестартом, почему-то не стал этого делать и остался самым последним. 

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Серхио Перес, Red Bull RB18, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Командный вопрос

По ходу гонки сразу в нескольких парах пилотов возникли неоднозначные и противоречивые ситуации. Alpine, чьи гонщики уже столкнулись дважды по ходу субботнего спринта, в концовке прямо указала Окону, чтобы тот не мешал Алонсо. Эстебан начал было спорить, но его жестко одернули с мостика.

В Ferrari Шарль Леклер очень просил, чтобы команда поменяла их с Карлосом Сайнсом местами ради важных очков в борьбе за вице-чемпионское звание. Монегаск получил отказ, чем остался очень недоволен. 

Но еще более скандальной ситуация оказалась в Red Bull. Там Переса попросили пропустить Ферстаппена, чтобы тот попробовал обогнать Леклера и тем самым отобрать у того очки. Мексиканец выполнил свою часть сделки, а вот Макс, хоть и не сумел никого обогнать, позицию больше не вернул. 

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Наконец, в Mercedes Джордж Расселл перед вторым рестартом с тревогой в голосе поинтересовался, вправе ли Льюис атаковать его – и услышал, что вполне. Но Хэмилтон явно не собирался портить праздник молодому напарнику и оставался вторым до самого финиша. 

Формула 1 завершит сезон через неделю в Абу-Даби.

Результаты Гран При Бразилии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:38'34.044   2
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:38'35.573 1.529 2
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:38'38.095 4.051 3
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:38'42.485 8.441 3
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1:38'43.605 9.561 3
6 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:38'44.100 10.056 3
7 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:38'48.124 14.080 2
8 France Эстебан Окон Alpine Renault 1:38'52.734 18.690 2
9 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1:38'56.596 22.552 2
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1:38'57.596 23.552 2
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:39'00.227 26.183 2
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1:39'03.369 29.325 2
13 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1:39'03.943 29.899 2
14 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1:39'05.911 31.867 3
15 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1:39'10.060 36.016 3
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1:39'11.082 37.038 3
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1:39'06.345 1 Lap 3
  United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1:08'55.582 21 Laps 2
  Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari      
  Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes      
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