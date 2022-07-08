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Пятничную сессию в Шпильберге остановили красными флагами после аварии Льюиса Хэмилтона. Едва участники финала вернулись на трассу, как сильнейшая команда восьми последних лет потеряла и вторую машину – Джорджа Расселла занесло в последнем повороте, что привело к удару о барьер задней частью.

При этом британец уже имел на тот момент зачетное время, которое позволило ему, в отличие от напарника, обеспечить себе пятое место на решетке субботней спринтерской гонки.

«Я бы не стал говорить, что хорошо отделался, – сказал Джордж репортерам. – Нам еще надо изучить повреждения машины, но в моей ошибке и близко не было ничего хорошего и никакого везения.

Я мог бы стать четвертым, а на том круге шел с превышением еще на одну десятую, потому даже рассчитывал на третье место. В итоге оказалось, что оно было для нас недостижимо, но сейчас важнее всего оценить повреждения. Очень извиняюсь перед парнями в гараже».

Глава Mercedes F1 Тото Вольф сказал в эфире Sky Sports, что «им не стоит корить себя» – имея в виду как Расселла, так и Хэмилтона.

«Мы дали им машину, которая на протяжении десяти гонок подряд не позволяла претендовать на серьезные цели, – объяснил австриец, – и только сейчас понемногу подтягиваемся к лидерам. И тут случается так, что они попадают в аварии.

Как по мне, пусть лучше машина будет быстрой, а квалификация – вот такой, чем у нас не будет темпа для борьбы за первую четверку».

Говоря о том, есть ли шанс улучшить позиции в гонках, Расселл отметил: «Несомненно. Наш гоночный темп обычно лучше квалификационного, и здесь мы точно будем биться. Вообще, если говорить о скорости, то в этой квалификации она была лучшей в сезоне. А вот результат получился едва ли не худшим.

Это гонки, в них много сложностей, лично я вообще прохожу через непростой период [после аварии в Сильверстоуне]. Завтра надо будет с этим разобраться».