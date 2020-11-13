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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Расселл первым в сезоне-2020 получил штраф за замену мотора

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Расселл первым в сезоне-2020 получил штраф за замену мотора
Автор:
, Ответственный редактор

Замена силовой установки на Williams британца стала причиной штрафной перестановки по решетке

На протяжении 13 первых Гран При все команды Формулы 1 оставались в рамках установленных на сезон ограничений по числу используемых компонентов силовой установки. По регламенту без наказаний можно задействовать по три блока внутреннего сгорания, турбины и мотор-генератора MGU-H, а также по два – всех остальных элементов. 

На машине Джорджа Расселла еще на первом Гран При в Австрии произошел отказ мотора – команда объяснила его проблемами с давлением топлива. На следующем Гран При британцу поставили новые детали, что не позволило уложиться в отведенный лимит и сделало неизбежным штраф в концовке чемпионата. 

Перед Гран При Турции Williams решила обновить Джорджу мотор, заменив все три главных компонента. Это означает потерю стартовых позиций и почти неизбежный старт с последнего ряда решетки. Расселл сможет подняться выше 20-го места только в случае, если кто-то еще получит аналогичное наказание и при этом проедет медленнее британца в квалификации.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Александр Кабановский

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