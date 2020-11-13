Расселл первым в сезоне-2020 получил штраф за замену мотора

На протяжении 13 первых Гран При все команды Формулы 1 оставались в рамках установленных на сезон ограничений по числу используемых компонентов силовой установки. По регламенту без наказаний можно задействовать по три блока внутреннего сгорания, турбины и мотор-генератора MGU-H, а также по два – всех остальных элементов.

На машине Джорджа Расселла еще на первом Гран При в Австрии произошел отказ мотора – команда объяснила его проблемами с давлением топлива. На следующем Гран При британцу поставили новые детали, что не позволило уложиться в отведенный лимит и сделало неизбежным штраф в концовке чемпионата.

Перед Гран При Турции Williams решила обновить Джорджу мотор, заменив все три главных компонента. Это означает потерю стартовых позиций и почти неизбежный старт с последнего ряда решетки. Расселл сможет подняться выше 20-го места только в случае, если кто-то еще получит аналогичное наказание и при этом проедет медленнее британца в квалификации.