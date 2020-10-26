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Формула 1 / Новость

Расселл: Перес распускает слухи о Williams, чтобы попасть в Red Bull

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Расселл: Перес распускает слухи о Williams, чтобы попасть в Red Bull
Автор:
, Главный редактор

Британский пилот уверен, что информация о переговорах мексиканца с Williams – эпизод информационной войны

Окружение Серхио Переса целенаправленно распускает слухи о переговорах с Williams, хотя место в команде мексиканца не интересует. Такую догадку, общаясь с журналистами после финиша Гран При Португалии, высказал Джордж Расселл.

Европейские СМИ в последнее время регулярно пишут о том, что Перес ведет переговоры с Williams – и Расселл в такой ситуации считается очевидным кандидатом на увольнение.

«Мне кажется, люди из окружения Переса раздувают спекуляции на эту тему, – заявил Расселл. – Скорее всего, они таким образом пытаются оказать давление на другие команды, заставить их поторопиться. Может быть, в попытках получить место в Red Bull».

По ходу уик-энда в Портимане занимающий пост руководителя Williams Саймон Робертс отказался подтвердить, что оба нынешних пилота сохранят свои места в следующем году (хотя оба имеют контракты, действующие до конца 2021 года). Расселл не считает такие действия руководства тревожным сигналом.

«На мой взгляд, слова Саймона были несколько вырваны из контекста. Команда не стала делать заявлений, так как не считает это необходимым. Но, конечно же, сразу многие начали трактовать все по-своему.

Что касается меня, у меня есть контракт – и в следующем году я буду участвовать в гонках, я в этом болеt чем уверен. Не произошло и не должно произойти ничего, что могло бы всерьез повлиять на эту ситуацию. И я думаю, что до окончания уик-энда в Имоле [он состоится в следующие выходные] команда все полностью прояснит».

Расселл является участником молодежной программы Mercedes и во многом благодаря этому получил место в Williams два года назад. По словам Расселла, альтернативный план действий на 2021 год с руководителем немецкой команды Тото Вольфом никогда не обсуждался: «Он говорил, что я в следующем году буду гоняться и что волноваться по этому поводу не надо».

В то же самое время сам Вольф по ходу уик-энда в Портимане говорил, что судьба контракта Расселла в настоящий момент находится в руках собственников Williams – и если те захотят отказаться от услуг британского гонщика, Mercedes не сможет этому воспрепятствовать.

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Общаясь с прессой, Расселл также рассказал о своих впечатлениях от гонки в Португалии (британец закончил ее на том же 14-м месте, с которого стартовал): «Я более чем доволен гонкой – наверное, это моя лучшая гонка в Ф1. На первых кругах приходилось быть аккуратным из-за дождя, потом еще кругов десять не давало расслабиться гранулирование шины – а вот потом покрышки пришли в норму и мой темп был по-настоящему быстрым. В итоге по ходу гонки я мог бороться с пилотами, за которыми обычно не в состоянии удержаться. Будь все, как на «Нюрбургринге», где сошли 5 машин из первой десятки, я вполне мог бы набрать пару очков».

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Джордж Расселл
Команды Williams , Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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