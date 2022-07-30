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В квалификации на «Хунгароринге», которая проходила в сухую погоду под свинцовыми тучами, состоялась сенсация. Все 12 предыдущих Гран При спор за поул был внутренним делом Ferrari и Red Bull, но Джордж Расселл прервал их гегемонию.

Британец напомнил о себе уже в первой попытке по ходу финала попыток в финале: он хоть и уступил лучшему результату Карлоса Сайнса (1:17.505), но смог с небольшим перевесом опередить другого гонщика Ferrari Шарля Леклера.

Под клетчатым флагом оба представителя Скудерии улучшили, и казалось, что первый ряд будет окрашен в алый. Но тут Расселл, словно чертик из табакерки, выскочил из последнего поворота и остановил секундомер на отметке 1:17.377.

Сайнс отстал на 0,044, Леклер уступил меньше двух десятых.

Для действующего чемпиона Макса Ферстаппена квалификация вышла предельно неудачной. На первой круге в финале голландец заблокировал переднее колесо на торможении во втором повороте, однако продолжил попытку и уступил на финише почти две секунды.

Едва покинув боксы для решающей попытке, он сообщил команде о падении мощности. Несмотря на попытку исправить ситуацию, силовая установка так и не вернулась в штатный режим, и Макс остался десятым.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Осечками лидеров воспользовались те, кто обычно остается в конце десятки. Ландо Норрис будет стартовать четвертым, третий ряд поделят партнеры по Alpine (с перевесом в 0,06 в пользу Эстебана Окона).

Только восьмым остался Льюис Хэмилтон – помешал отказ DRS в решающий момент сессии. Однако сэр семикратный по старой памяти опередил на несколько тысячных Валттери Боттаса.

Даниэль Риккардо, который в 2014 году выиграл венгерскую гонку, на этот раз стал девятым.

Серхио Перес, Red Bull Racing, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Недвусмысленный намек

Но неприятности Red Bull начались еще до этого. Главным событием второго сегмента стал только 11-й результат Серхио Переса. Мексиканец объяснил, что его заблокировал Кевин Магнуссен, но на решающем круге все три сектора Серхио оказались хуже его же собственных ориентиров.

Магнуссен, несмотря на долгожданный пакет обновлений Haas, тоже выбыл из спора за стартовые позиции на этой стадии – вместе с Гуаньюем Чжоу, Лэнсом Строллом и своим напарником Миком Шумахером.

Николя Латифи, Williams FW44 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Из князей…

Стартовый сегмент ознаменовался невероятной плотностью результатов – вся двадцатка гонщиков уложилась в 1,2 секунды, а разница между 11-м и 18-м местом и вовсе составила три десятых.

В такой ситуации из борьбы выбыли те, кому так или иначе не повезло. Пьер Гасли лишился времени круга за нарушение границ трассы, Алекс Элбон сам допустил несколько небольших ошибок, а Себастьяну Феттелю собрали машину после утренней аварии к самому старту сессии (заменив днище и коробку передач).

Но обиднее всего было, пожалуй, Николя Латифи. Канадец показал абсолютно лучшее время на первом секторе, напомнив про чудо в тренировке, был быстр и на втором отрезке, но не удержал машину на выходе из самого последнего поворота. Занос удалось скорректировать, но результатом стало 20-е и последнее место.

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Для Mercedes поул Расселла стал первым с саудовского Гран При в декабре 2021 года. Сам Джордж прежде два раза стартовал с первого ряда – в Mercedes в 2020-м, когда подменял Льюиса в Бахрейне, и в Williams в 2021-м после памятной дождевой квалификации в Спа.

Результаты квалификации Гран При Венгрии