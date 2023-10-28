Расселл озвучил цель Mercedes в квалификации

В Mercedes выбрали Гран При Мексики для обязательной замены одного из призовых пилотов на юниора – в пятницу утром Джордж Расселл уступил свою машину Фредерику Вести.

Британец вернулся в кокпит после обеда, когда команда разделила программы гонщиков, чтобы собрать больше данных. Льюис Хэмилтон в итоге стал по скорости седьмым, а Расселл замкнул десятку лидеров в 0,54 секунды от лучшего результата Макса Ферстаппена из Red Bull.

«Сессия вышла непростой, – сказал он репортерам. – Периодически начинался дождь, нам нужно было поработать с прототипами шин Pirelli, а итоговые результаты оказались весьма плотными.

Но, думаю, у нас есть кое-какой потенциал. Надо будет хорошо поработать вечером, так как тут силы соперников очень близки. Внезапно среди лидеров оказались несколько неожиданных фамилий, которых там никто не ждал. Так что нам надо прибавлять. Но есть ощущение, что мы сможем сделать это».

Гонщик добавил: «Похоже, сегодня мы не смогли попасть в оптимальный диапазон. У нас с Льюисом были разные настройки – и, такое ощущение, у обоих не самые оптимальные. Видимо, верная точка находится ровно посередине.

Пятница оказалась не самым лучшим днем, но эти трудности должны позволить нам понять, как добиться скорости. Для этого ведь и нужны тренировки».

Говоря об ожиданиях от субботней квалификации, британец заметил: «Разумеется, мы нацеливаемся на поул. Но Макс всегда на полшага впереди. Впрочем, если мы все сделаем правильно, то сможем побороться за места в двух первых рядах. И нам важно этого добиться».

Год назад Расселл и Хэмилтон стартовали в Мексике вторым и третьим.