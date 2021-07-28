Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию Следующая / Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии
Формула 1 Новости

Расселл отверг возможность перейти в Red Bull

Автор:
, редактор

Джордж не собирается уходить из стана Mercedes

Расселл отверг возможность перейти в Red Bull

Контракт Джорджа Расселла с Williams истекает в конце 2021 года. Пока не известно, за какую команду будет выступать воспитанник Mercedes в следующем сезоне.

Советник Red Bull Хельмут Марко ранее заявил, что задумался бы о найме Расселла, если того не возьмут в заводской Mercedes. Но сам Джордж такой вариант сразу отмел.

«Невозможно, чтобы я оказался в Red Bull в следующем году, – сказал Расселл каналу RTL. – Как я уже говорил, я пилот Mercedes. Так что мне приятно слышать об интересе других команд, но я верен Mercedes. И в следующем году я точно буду пилотировать машину с мотором этой компании. Какого цвета будет сама машина, я пока не знаю».

Расселл не ждет, что его будущее определиться раньше, чем закончиться летний перерыв в Ф1:

«Самый ранний вариант это Спа. Такие вещи требуют времени. Решение надо принимать в подходящий момент, а он пока не пришел».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию

Предыдущая новость

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию

Следующая новость

Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии

Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию

2 ч
2
Формула 1

FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull

20 ч
3
Формула 1

Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном

55 мин
4
Формула 1

Расселл отверг возможность перейти в Red Bull

2 ч
5
Формула 1

Получится ли спасти мотор Ферстаппена? В Honda ответили

1 дн
Самое важное:
Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном
Формула 1

Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном

55мин
Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии
Формула 1

Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии

2 ч
Расселл отверг возможность перейти в Red Bull
Формула 1

Расселл отверг возможность перейти в Red Bull

2 ч
Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию
Формула 1

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию

2 ч
Нужны ли Ф1 громкие моторы? Боссы команд разошлись во мнениях
Формула 1

Нужны ли Ф1 громкие моторы? Боссы команд разошлись во мнениях

18 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии Гран При Венгрии
Формула 1

Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию Гран При Венгрии
Формула 1

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию

Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор Гран При Великобритании
Формула 1

Ральф Шумахер: Лучше бы Феттель собирал очки, а не мусор

Джордж Расселл Больше от
Джордж Расселл
Росберг о составе Mercedes: Они никак не могут сделать выбор
Формула 1

Росберг о составе Mercedes: Они никак не могут сделать выбор

Расселл не смог объяснить свою скорость в квалификациях Гран При Великобритании
Формула 1

Расселл не смог объяснить свою скорость в квалификациях

Расселл оштрафован на 3 позиции за столкновение с Сайнсом Гран При Великобритании
Формула 1

Расселл оштрафован на 3 позиции за столкновение с Сайнсом

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull Гран При Великобритании
Формула 1

FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull

Получится ли спасти мотор Ферстаппена? В Honda ответили Гран При Венгрии
Формула 1

Получится ли спасти мотор Ферстаппена? В Honda ответили

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии Гран При Венгрии
Формула 1

Mercedes: Наивно думать, что мы сохраним победную форму в Венгрии

Самое читаемое Сегодня

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию
Формула 1 Формула 1

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию

FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull
Формула 1 Формула 1

FIA повторно рассмотрит аварию в Сильверстоуне по запросу Red Bull

Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном

Расселл отверг возможность перейти в Red Bull
Формула 1 Формула 1

Расселл отверг возможность перейти в Red Bull

Получится ли спасти мотор Ферстаппена? В Honda ответили
Формула 1 Формула 1

Получится ли спасти мотор Ферстаппена? В Honda ответили

В Ф2 и Ф3 задумались о смене формата на 2022 год
Формула 2 Формула 2

В Ф2 и Ф3 задумались о смене формата на 2022 год

Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии
Формула 1 Формула 1

Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии

Анализ: в чем Ferrari проигрывает Mercedes, а в чем уже нет
Формула 1 Формула 1

Анализ: в чем Ferrari проигрывает Mercedes, а в чем уже нет

Самое важное:

Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен отказался говорить про аварию с Хэмилтоном

Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии
Формула 1 Формула 1

Сайнс усомнился в шансах Ferrari в Венгрии

Расселл отверг возможность перейти в Red Bull
Формула 1 Формула 1

Расселл отверг возможность перейти в Red Bull

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию
Формула 1 Формула 1

Ferrari на первом ряду, Алонсо в топ-7. Пять прогнозов на Венгрию

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.