Расселл отверг возможность перейти в Red Bull

Контракт Джорджа Расселла с Williams истекает в конце 2021 года. Пока не известно, за какую команду будет выступать воспитанник Mercedes в следующем сезоне.

Советник Red Bull Хельмут Марко ранее заявил, что задумался бы о найме Расселла, если того не возьмут в заводской Mercedes. Но сам Джордж такой вариант сразу отмел.

«Невозможно, чтобы я оказался в Red Bull в следующем году, – сказал Расселл каналу RTL. – Как я уже говорил, я пилот Mercedes. Так что мне приятно слышать об интересе других команд, но я верен Mercedes. И в следующем году я точно буду пилотировать машину с мотором этой компании. Какого цвета будет сама машина, я пока не знаю».

Расселл не ждет, что его будущее определиться раньше, чем закончиться летний перерыв в Ф1:

«Самый ранний вариант это Спа. Такие вещи требуют времени. Решение надо принимать в подходящий момент, а он пока не пришел».