Расселл: Отношения с Хэмилтоном пока не изменились
Джордж не заметил изменения в отношении окружающих после объявления о переходе в Mercedes
В следующим году Джордж Расселл перейдет из команды-аутсайдера Williams в стан лидеров Кубка конструкторов из Mercedes. До объявления многие говорили, что британец заслужил свой шанс в топ-команде. Но отношение коллег к нему после объявления не изменилось.
«Нет, честно говоря, ничего не изменилось, – сказал Расселл. – Больше и сказать-то нечего. Меня хорошо поддержали другие пилоты, что было приятно. Многие порадовались, что я получил такую возможность. Но большинство пилотов уважают друг друга и хорошо друг к другу относятся».
Расселл также сказал, что не стал чаще общаться со своим будущим напарником Льюисом Хэмилтоном: «Наши отношения с Льюисом не изменились. Но знаете, я пока про 2022-й даже не думаю. Нам [с Mercedes] слишком рано начинать интеграцию, это будет отвлекать и меня, и их».
Читайте также:
Предыдущая новость
Феттель поругал организаторов Ф1 за календарь 2022 года
Следующая новость
Сайнс приготовился рисковать на Гран При Турции