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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Расселл: Отношения с Хэмилтоном пока не изменились

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Джордж не заметил изменения в отношении окружающих после объявления о переходе в Mercedes

Расселл: Отношения с Хэмилтоном пока не изменились

В следующим году Джордж Расселл перейдет из команды-аутсайдера Williams в стан лидеров Кубка конструкторов из Mercedes. До объявления многие говорили, что британец заслужил свой шанс в топ-команде. Но отношение коллег к нему после объявления не изменилось.

«Нет, честно говоря, ничего не изменилось, – сказал Расселл. – Больше и сказать-то нечего. Меня хорошо поддержали другие пилоты, что было приятно. Многие порадовались, что я получил такую возможность. Но большинство пилотов уважают друг друга и хорошо друг к другу относятся».

Расселл также сказал, что не стал чаще общаться со своим будущим напарником Льюисом Хэмилтоном: «Наши отношения с Льюисом не изменились. Но знаете, я пока про 2022-й даже не думаю. Нам [с Mercedes] слишком рано начинать интеграцию, это будет отвлекать и меня, и их».

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