Расселл отказался считать сезон-2023 неудачным для Mercedes

После не самого успешного старта чемпионата Mercedes удалось ощутимо добавить к началу лета, и сейчас коллектив занимает второе место по количеству очков. При этом отставание от лидеров из Red Bull является более чем двукратным (503-247), а в активе Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла – всего шесть призовых кубков в 12 Гран При.

Несмотря на это, Расселл назвал нынешний чемпионат весьма успешным для своей команды, которая с 2014 до 2021 года не проиграла ни одного Кубка конструкторов.

«Ощущение такое, что мы движемся от одного хорошего результата к другому, – сказал британец в четверг в Зандфорте. – Разумеется, ожидания перед стартом чемпионата были высоки, и именно поэтому люди считают наши выступления неудачными.

Безусловно, мы очень далеко от того, к чему стремились – прежде всего, от борьбы за титул. Но мы вторые в чемпионате, выигрываем у третьего места [Aston Martin] 50 очков. Так что ни о каких неудачах говорить не приходится.

Разумеется, мы должны значительно прибавлять. Но нам удается хорошо прогрессировать. Думаю, во второй половине сезона мы используем свои возможности – хотя этого никогда нельзя знать наверняка.

Помню, год назад мы вообще считали Сингапур единственной возможностью победить во второй части чемпионата. Но там ничего не вышло, а вот от Бразилии мы ничего особенного не ждали – однако смогли выиграть. Так что надо использовать свои возможности в каждой гонке».

Говоря об этапе в Зандфорте, где он год назад финишировал вторым, Джордж добавил: «На трассах, где нужно много прижима, у нас получается неплохо. Мы были быстры в Будапеште, а голландский этап в [2022-м] вообще получился для наc едва ли не лучшим в сезоне наряду с Бразилией.

Но ты никогда не знаешь, что принесет уик-энд. К тому же, прогноз в этот раз обещает переменчивую погоду. Но это не имеет значения – мне кажется, что в этот раз мы сможем сильно провести Гран При».