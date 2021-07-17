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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Расселл оштрафован на 3 позиции за столкновение с Сайнсом

Автор:
, главный редактор

Гонщик Williams не сможет второй раз подряд начать воскресную гонку из первой десятки

Расселл оштрафован на 3 позиции за столкновение с Сайнсом

Судьи Гран При Великобритании наказали Джорджа Расселла потерей 3-х позиций на старте воскресной гонки. Британском пилоту также начислен один штрафной балл, что довело их общее количество у гонщика до 7-ми.

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Гонщик Williams наказан как виновник столкновения на первом круге субботнего спринта. Заблокировал колеса на входе в поворот Бруклендс, Расселл ушел с выбранной траектории и ударил Ferrari Карлоса Сайнса, вытеснив его за пределы трассы. В результате этого испанец, стартовавший 9-м, откатился в середину второй десятки и до финиша спринта не смог вернуть потерянные позиции.

Из-за штрафа Расселл переместится с 8-й стартовой позиции на 12-ю. Выиграют благодаря этому Эстебан Окон, Сайнс и Пьер Гасли. В итоге стартовая решетка Гран При Великобритании еще сильнее будет отличаться от результатов традиционной квалификации: сохранить позиции удалось лишь 3-м пилотам.

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