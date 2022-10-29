Расселл опередил Хэмилтона в финальной тренировке Формулы 1 в Мексике

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Пилоты Mercedes оказались быстрейшими на третьей, субботней тренировке в пятницу в Мексике. Лучшим стал Джордж Расселл, который почти на полторы десятых секунд превзошел своего напарника Люиса Хэмилтна. И почти на полсекунды Макса Ферстаппена, который оказался третьим по скорости.

Четвертое время показал Шарль Леклер, который наглядно столкнулся с недостаточной поворачиваемостью. Пятым стал Серххо Перес, а шестым Карлос Сайнс.

Самое удивительное, что соперники Mercedes пытались улучшить свое время на последних минутах сессии. И да, у них не получилось перебить результат "Серебряных стрел".

Сессия прошла без серьезных происшествий. Вылетали Мик Шумахер, Пьер Гасли и Льис Хэмилтон, но болиды никто из них не разбил