Расселл опередил Хэмилтона в финальной тренировке Формулы 1 в Мексике
Пилоты Mercerdes оказались быстрее соперников на полсекунды
Пилоты Mercedes оказались быстрейшими на третьей, субботней тренировке в пятницу в Мексике. Лучшим стал Джордж Расселл, который почти на полторы десятых секунд превзошел своего напарника Люиса Хэмилтна. И почти на полсекунды Макса Ферстаппена, который оказался третьим по скорости.
Четвертое время показал Шарль Леклер, который наглядно столкнулся с недостаточной поворачиваемостью. Пятым стал Серххо Перес, а шестым Карлос Сайнс.
Самое удивительное, что соперники Mercedes пытались улучшить свое время на последних минутах сессии. И да, у них не получилось перебить результат "Серебряных стрел".
Сессия прошла без серьезных происшествий. Вылетали Мик Шумахер, Пьер Гасли и Льис Хэмилтон, но болиды никто из них не разбил
Де Врису доверили тесты новинок Mercedes. Но результаты не сказали
Ферстаппен опередил пару Mercedes в споре за поул в Мехико
Самое важное:
Леклер: Я знал, что будет сложно. Но не думал, что настолько
Лидер Скудерии финишировал в Мексике только шестым, причем нехватка скорости поставила его в тупик
Хэмилтон признал ошибку Mercedes с шинной тактикой
По словам Льюиса, схема Medium-Hard оказалась в Мехико далеко не оптимальной
Гран При Мексики: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен выиграл 14-ю гонку в сезоне. Олег Карпов подводит итоги спустя минуты после финиша гонки на автодроме имени братьев Родригес.
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики
Mercedes сократила отрыв от Ferrari и претендует на второе место в Кубке конструкторов