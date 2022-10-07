Расселл опередил Хэмилтона по итогам пятницы на «Сузуке»

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Вторая тренировка японского этапа вернула Формулу 1 в 2020 год – из-за запланированных, а позже отмененных тестов Pirelli сессия продолжалось 90 минут.

Заезды, как и с утра, начались на дождевых шинах, но спустя примерно полчаса дождь стих, что позволило командам перейти на промежуточную резину. Вскоре после этого Шарль Леклер поскользнулся в шпильке и едва не влетел в забор – но смог избежать контакта, включить заднюю и вернуться на трассу. Это происшествие так и осталось самым серьезным по ходу тренировки.

Скорости продолжали расти, быстрейшим в итоге оказался Джордж Расселл (1:41.935). Льюис Хэмилтон отстал от партнера по Mercedes на пару десятых, гонщики Red Bull уступили соперникам без малого секунду.

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Кевин Мегнуссен подтвердил утреннюю скорость Haas пятым результатом, следом в протоколе расположился Карлос Сайнс. Его партнер по Ferrari Леклер потерял время из-за проблем с тормозами и остался 11-м.

Лидер первой сессии Фернандо Алонсо на этот раз показал седьмую скорость, а команды Alpine и Alfa Romeo в полном составе пробились в десятку.

Несмотря на дополнительное время, команды не слишком активно работали на трассе из-за сырых условий и необходимости беречь ресурс моторов. В McLaren и вовсе закатили машины в гараж по истечение часа и больше не выезжали на трассу. Больше всех кругов, как и в первой тренировке, проехал Юки Цунода.

Мик Шумахер не смог принять участие в заездах из-за утренней аварии и необходимости заменить шасси.

Результаты второй тренировки Гран При Японии