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Формула 1 / Гран При Японии Отчет о тренировке

Расселл опередил Хэмилтона по итогам пятницы на «Сузуке»

Гонщики Mercedes стали быстрейшими на сырой трассе, опередив дуэт Red Bull

Расселл опередил Хэмилтона по итогам пятницы на «Сузуке»
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Вторая тренировка японского этапа вернула Формулу 1 в 2020 год – из-за запланированных, а позже отмененных тестов Pirelli сессия продолжалось 90 минут.

Заезды, как и с утра, начались на дождевых шинах, но спустя примерно полчаса дождь стих, что позволило командам перейти на промежуточную резину. Вскоре после этого Шарль Леклер поскользнулся в шпильке и едва не влетел в забор – но смог избежать контакта, включить заднюю и вернуться на трассу. Это происшествие так и осталось самым серьезным по ходу тренировки.  

Скорости продолжали расти, быстрейшим в итоге оказался Джордж Расселл (1:41.935). Льюис Хэмилтон отстал от партнера по Mercedes на пару десятых, гонщики Red Bull уступили соперникам без малого секунду. 

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Кевин Мегнуссен подтвердил утреннюю скорость Haas пятым результатом, следом в протоколе расположился Карлос Сайнс. Его партнер по Ferrari Леклер потерял время из-за проблем с тормозами и остался 11-м. 

Лидер первой сессии Фернандо Алонсо на этот раз показал седьмую скорость, а команды Alpine и Alfa Romeo в полном составе пробились в десятку.

Несмотря на дополнительное время, команды не слишком активно работали на трассе из-за сырых условий и необходимости беречь ресурс моторов. В McLaren и вовсе закатили машины в гараж по истечение часа и больше не выезжали на трассу. Больше всех кругов, как и в первой тренировке, проехал Юки Цунода. 

Мик Шумахер не смог принять участие в заездах из-за утренней аварии и необходимости заменить шасси

Результаты второй тренировки Гран При Японии  

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 23 1'41.935  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 22 1'42.170 0.235
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 24 1'42.786 0.851
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 26 1'42.834 0.899
5 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 17 1'43.187 1.252
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 23 1'43.204 1.269
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 14 1'43.533 1.598
8 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 20 1'43.733 1.798
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 13 1'43.884 1.949
10 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 17 1'44.525 2.590
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 10 1'44.709 2.774
12 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 16 1'44.962 3.027
13 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 15 1'45.039 3.104
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 27 1'45.257 3.322
15 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 24 1'45.261 3.326
16 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 11 1'45.885 3.950
17 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 9 1'46.030 4.095
18 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 21 1'46.776 4.841
19 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 13 1'47.109 5.174
20 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 0    
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