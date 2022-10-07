Расселл опередил Хэмилтона по итогам пятницы на «Сузуке»
Гонщики Mercedes стали быстрейшими на сырой трассе, опередив дуэт Red Bull
Вторая тренировка японского этапа вернула Формулу 1 в 2020 год – из-за запланированных, а позже отмененных тестов Pirelli сессия продолжалось 90 минут.
Заезды, как и с утра, начались на дождевых шинах, но спустя примерно полчаса дождь стих, что позволило командам перейти на промежуточную резину. Вскоре после этого Шарль Леклер поскользнулся в шпильке и едва не влетел в забор – но смог избежать контакта, включить заднюю и вернуться на трассу. Это происшествие так и осталось самым серьезным по ходу тренировки.
Скорости продолжали расти, быстрейшим в итоге оказался Джордж Расселл (1:41.935). Льюис Хэмилтон отстал от партнера по Mercedes на пару десятых, гонщики Red Bull уступили соперникам без малого секунду.
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Кевин Мегнуссен подтвердил утреннюю скорость Haas пятым результатом, следом в протоколе расположился Карлос Сайнс. Его партнер по Ferrari Леклер потерял время из-за проблем с тормозами и остался 11-м.
Лидер первой сессии Фернандо Алонсо на этот раз показал седьмую скорость, а команды Alpine и Alfa Romeo в полном составе пробились в десятку.
Несмотря на дополнительное время, команды не слишком активно работали на трассе из-за сырых условий и необходимости беречь ресурс моторов. В McLaren и вовсе закатили машины в гараж по истечение часа и больше не выезжали на трассу. Больше всех кругов, как и в первой тренировке, проехал Юки Цунода.
Мик Шумахер не смог принять участие в заездах из-за утренней аварии и необходимости заменить шасси.
Результаты второй тренировки Гран При Японии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|23
|1'41.935
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|22
|1'42.170
|0.235
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|24
|1'42.786
|0.851
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|26
|1'42.834
|0.899
|5
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|17
|1'43.187
|1.252
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'43.204
|1.269
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|14
|1'43.533
|1.598
|8
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'43.733
|1.798
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|13
|1'43.884
|1.949
|10
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|17
|1'44.525
|2.590
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|10
|1'44.709
|2.774
|12
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|16
|1'44.962
|3.027
|13
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|15
|1'45.039
|3.104
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|1'45.257
|3.322
|15
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|1'45.261
|3.326
|16
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|11
|1'45.885
|3.950
|17
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|9
|1'46.030
|4.095
|18
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|21
|1'46.776
|4.841
|19
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|13
|1'47.109
|5.174
|20
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|0
|Полные результаты
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