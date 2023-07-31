Расселл: Одно неверное решение испортило мне гонку в Спа
На спуске к Красной воде после старта перед пилотом Mercedes появился Оскар Пиастри на «подбитой» McLaren…
Выбрав на Гран При Бельгии конфигурацию с увеличенным прижимом (которую глава команды Тото Вольф сравнил с амбарными воротами), Джордж Расселл остался в квалификации только восьмым.
Казалось бы, столкновение Карлоса Сайнса с Оскаром Пиастри на входе в первый поворот должно было принести британцу сразу две позиции – но вышло прямо наоборот. Расселл преследовал Ландо Норриса на спуске к Красной воде и когда тот стал смещаться левее – последовал за пилотом McLaren…
«Мне не повезло с самого начала, – рассказал Джордж, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Впереди показался Оскар [Пиастри] на поврежденной машине. Я взял левее, надеясь, что смогу опередить его, но не предусмотрел, что он тоже начнет смещаться в ту сторону.
Из-за этого я оказался заблокирован, вынужден был убрать ногу с газа и разом потерял четыре или пять позиций. Это и определило исход гонки.
Если бы мне повезло чуть больше, реально было финишировать пятым. Мне даже хочется думать, что вышло бы побороться с Льюисом [Хэмилтоном] и Шарлем [Леклером] за место на подиуме».
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, Джордж Расселл, Mercedes-AMG
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Расселл завершил первый круг 11-м, но тактика с единственным пит-стопом позволила ему финишировать на шестой позиции – в семи секундах за Фернандо Алонсо из Aston Martin и в 14 позади своего партнера по Mercedes Хэмилтона.
Гонщик объяснил: «Вариант с одной остановкой здесь обычно работает. Второй отрезок на шинах Soft вышел очень сильным. Но вообще, это был не самый простой уик-энд – и я рад, что он позади. Надо перезагрузиться и двигаться дальше».
Джордж завершил первую половину сезона Ф1 шестым, заработав всего один призовой кубок за третье место в Барселоне.
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