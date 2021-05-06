Расселл объяснил провал в Португалии

Джордж Расселл отлично провел квалификацию Гран При Португалии, став 11-м. Однако в гонке пилот Williams не смог выдержать этот темп, провалившись на 16-е место.

Перед Гран При Испании британец заметил, что позиция в квалификации изначально была очень высокой, что не могло не отразиться на выступлении в гонке.

«Мы нашли небольшую проблему в задней части машины, она точно нам не помогала, – сказал Расселл. – Но, по-моему, мы боремся за восьмое-девятое места по скорости машины. Стоит помнить, что тогда в субботу наша машина была восьмой по скорости, но мы оказались 11-ми в квалификации, опередили много быстрых машин.

Это не отменяет того, что мы плохо провели воскресенье. Но позади нас в субботу были Риккардо, Алонсо, Стролл».