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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Расселл объяснил провал в Португалии

Автор:
, редактор

Квалификация и гонка прошли для Williams на совершенно разных уровнях

Расселл объяснил провал в Португалии

Джордж Расселл отлично провел квалификацию Гран При Португалии, став 11-м. Однако в гонке пилот Williams не смог выдержать этот темп, провалившись на 16-е место. 

Перед Гран При Испании британец заметил, что позиция в квалификации изначально была очень высокой, что не могло не отразиться на выступлении в гонке.

«Мы нашли небольшую проблему в задней части машины, она точно нам не помогала, – сказал Расселл. – Но, по-моему, мы боремся за восьмое-девятое места по скорости машины. Стоит помнить, что тогда в субботу наша машина была восьмой по скорости, но мы оказались 11-ми в квалификации, опередили много быстрых машин. 

Это не отменяет того, что мы плохо провели воскресенье. Но позади нас в субботу были Риккардо, Алонсо, Стролл».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

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