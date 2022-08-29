Расселл объяснил потерю темпа в борьбе с Сайнсом
По мнению пилота Mercedes, у него был шанс на подиум, но он сам допустил ошибку
В финальной части гонки Формулы 1 в Спа намечалась борьба за третье место на подиуме. Эту позицию удерживал Карлос Сайнс, который перед тем пропустил вперед пару Red Bull. А сзади его постепенно догонял Джордж Рассселл.
За несколько кругов до финиша разрыв между соперниками составлял уже менее 1,5 секунд, и Расселл продолжал приближаться, пока внезапно не отстал на 2,5 секунды, после чего уже не предпринимал попыток побороться за подиум.
После гонки британец признался, что сам допустил ошибку и «оквадратил» шины, из-за чего и потерял темп.
«Место на подиуме было возможным, – заявил Расселл. – Однако в современной Формуле 1 очень многое зависит от шин. Я совсем немного заблокировал передние колеса, допустив небольшой их снос в повороте. И таким образом повредил шины, после чего борьба за третье место была окончена.
Конечно, гонка сложилась лучше, чем мы ожидали. После провальной квалификации мы не надеялись финишировать в двух секундах позади обладателя поула Сайнса. В лучшем случае я надеялся оказаться впереди Леклера и не рассчитывал, что смогу сдержать Ферстаппена».
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