Расселл объяснил потерю темпа в борьбе с Сайнсом

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В финальной части гонки Формулы 1 в Спа намечалась борьба за третье место на подиуме. Эту позицию удерживал Карлос Сайнс, который перед тем пропустил вперед пару Red Bull. А сзади его постепенно догонял Джордж Рассселл.

За несколько кругов до финиша разрыв между соперниками составлял уже менее 1,5 секунд, и Расселл продолжал приближаться, пока внезапно не отстал на 2,5 секунды, после чего уже не предпринимал попыток побороться за подиум.

После гонки британец признался, что сам допустил ошибку и «оквадратил» шины, из-за чего и потерял темп.

«Место на подиуме было возможным, – заявил Расселл. – Однако в современной Формуле 1 очень многое зависит от шин. Я совсем немного заблокировал передние колеса, допустив небольшой их снос в повороте. И таким образом повредил шины, после чего борьба за третье место была окончена.

Конечно, гонка сложилась лучше, чем мы ожидали. После провальной квалификации мы не надеялись финишировать в двух секундах позади обладателя поула Сайнса. В лучшем случае я надеялся оказаться впереди Леклера и не рассчитывал, что смогу сдержать Ферстаппена».

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