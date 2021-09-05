Расселл объяснил, почему превысил скорость на пит-лейне

Даже если подиум в Спа нельзя назвать отражением реальной силы команды Williams, ее прогресс в последнее время не вызывает вопросов. Джордж Расселл постоянно доходит до второго сегмента квалификации и уже не раз всерьез сражался за место в десятке лидеров.

Правда, воскресный темп Williams пока ступает субботнему, потому в гонках британец, как правило, теряет позиции.

Уик-энд в Зандфорте принес Джорджу аварию в квалификации, старт с 11-й позиции и хорошее начало гонки. Но затем пилот получил 5-секундный штраф за превышение скорости на пит-лейне, а в концовке и вовсе сошел из-за отказа коробки передач.

«Я атаковал изо всех сил, – рассказал он на медиа-сессии. – До Антонио [Джовинацци] было примерно полторы секунды, и я знал, что взять верх над ним можно только за счет пит-стопа. И сам переборщил [превысив скорость на въезде в боксы].

Впрочем, это не изменило для нас ход гонки. Без отказа коробки мы бы финишировали 12-ми, а со штрафом пропустили бы еще и Стролла».

Он добавил: «Сегодня наш темп был недостаточно хорош, а по ходу уик-энда я допустил слишком много ошибок. В нашей ситуации надо выкладываться на 120%, так как машина не позволяет претендовать на очки. Из-за этого не всегда просто отыскать разумный баланс.

Но в этот уик-энд мы просто были недостаточно хороши. Посмотрим, что принесет Монца».

Дополнительная информация: Олег Карпов