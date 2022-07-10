Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Магнуссен: Я молился, чтобы машина доехала до финиша Следующая / Вибрации и лишний пит-стоп лишили Алонсо шестого места на финише
Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Расселл объяснил, почему не мог избежать аварии с Пересом

Гонщик Mercedes назвал назначенный ему штраф слишком суровым, хотя и извинился перед соперником за испорченную гонку

Гайдн Кобб
Автор:
, редактор Autosport.com
Соавтор:
Адам Купер
Расселл объяснил, почему не мог избежать аварии с Пересом
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Джордж Расселл получил пять штрафных секунд за то, что в четвертом повороте первого круга австрийской гонки поддел машину Серхио Переса, отправив ее в гравий. 

Мексиканец в итоге сошел из-за полученных повреждений, а вот гонщик Mercedes смог финишировать четвертым. Комментируя назначенное ему наказание, Джордж сказал: «Я посмотрел видео и считаю, что штраф слишком строгий. Это самый старт, машины повсюду. 

Серхио провел смелый маневр по внешнему радиусу. Он уже делал так прежде – например, вчера с Валттери [Боттасом]. Тот ушел вправо настолько, что заехал на самую вершину поребрика, чтобы не допустить столкновения. Я тоже попытался действовать так. 

Но впереди был Карлос [Сайнс], я тормозил и отворачивал, как только мог. Больше деваться мне было некогда. Жаль, что его гонка на этом закончилась. 

Мне кажется, у него было достаточно свободного места снаружи, я же правда сделал все возможное. В какой-то момент мне стало понятно, что контакт неизбежен, так как уже был на пределе. 

Это баланс между риском и результатом. Он проделал это год назад с Ландо [Норрисом], в эту субботу с Валттери. Маневр против меня был точно таким же, просто еще один». 

Ранее Перес уже изложил собственную версию столкновения: по его мнению, у Расселла было более чем достаточно места, чтобы избежать столкновения.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Магнуссен: Я молился, чтобы машина доехала до финиша
Предыдущая новость

Магнуссен: Я молился, чтобы машина доехала до финиша
Следующая новость

Вибрации и лишний пит-стоп лишили Алонсо шестого места на финише

Вибрации и лишний пит-стоп лишили Алонсо шестого места на финише
Гайдн Кобб Больше от
Гайдн Кобб
Чедвик вновь не оставила шансов соперницам по W Series
W Series

Чедвик вновь не оставила шансов соперницам по W Series

Хэмилтон: Я молился, чтобы эта гонка поскорее закончилась Гран При Азербайджана
Формула 1

Хэмилтон: Я молился, чтобы эта гонка поскорее закончилась

Леклер: Ferrari допустила в Монако слишком много ошибок Гран При Монако
Формула 1

Леклер: Ferrari допустила в Монако слишком много ошибок

Джордж Расселл Больше от
Джордж Расселл
Вольф предсказал сложную гонку для пилотов Mercedes Гран При Австрии
Формула 1

Вольф предсказал сложную гонку для пилотов Mercedes

Расселл: По темпу это была лучшая квалификация, по результату – худшая Гран При Австрии
Формула 1

Расселл: По темпу это была лучшая квалификация, по результату – худшая

Технический брифинг: асимметричные передние «барабаны» Mercedes W13 Гран При Австрии
Формула 1

Технический брифинг: асимметричные передние «барабаны» Mercedes W13

Mercedes Больше от
Mercedes
Технический анализ: как три топ-команды Ф1 подошли к одной задаче Гран При Австрии
Формула 1

Технический анализ: как три топ-команды Ф1 подошли к одной задаче

Хэмилтон: Просто немыслимо, что люди радовались аварии Гран При Австрии
Формула 1

Хэмилтон: Просто немыслимо, что люди радовались аварии

Mercedes и Ferrari пришлось опровергать слухи о противодействии VW
Формула 1

Mercedes и Ferrari пришлось опровергать слухи о противодействии VW

Самое важное:

Что мировые СМИ написали про Гран При Австрии
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Австрии

Экклстоуна обвинили в мошенничестве на 400 миллионов
Формула 1 Формула 1

Экклстоуна обвинили в мошенничестве на 400 миллионов

Технический анализ: как три топ-команды Ф1 подошли к одной задаче
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как три топ-команды Ф1 подошли к одной задаче

Сайнс пожурил австрийских судей за медлительность
Формула 1 Формула 1

Сайнс пожурил австрийских судей за медлительность

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.