Расселл объяснил, почему не мог избежать аварии с Пересом

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Джордж Расселл получил пять штрафных секунд за то, что в четвертом повороте первого круга австрийской гонки поддел машину Серхио Переса, отправив ее в гравий.

Мексиканец в итоге сошел из-за полученных повреждений, а вот гонщик Mercedes смог финишировать четвертым. Комментируя назначенное ему наказание, Джордж сказал: «Я посмотрел видео и считаю, что штраф слишком строгий. Это самый старт, машины повсюду.

Серхио провел смелый маневр по внешнему радиусу. Он уже делал так прежде – например, вчера с Валттери [Боттасом]. Тот ушел вправо настолько, что заехал на самую вершину поребрика, чтобы не допустить столкновения. Я тоже попытался действовать так.

Но впереди был Карлос [Сайнс], я тормозил и отворачивал, как только мог. Больше деваться мне было некогда. Жаль, что его гонка на этом закончилась.

Мне кажется, у него было достаточно свободного места снаружи, я же правда сделал все возможное. В какой-то момент мне стало понятно, что контакт неизбежен, так как уже был на пределе.

Это баланс между риском и результатом. Он проделал это год назад с Ландо [Норрисом], в эту субботу с Валттери. Маневр против меня был точно таким же, просто еще один».

Ранее Перес уже изложил собственную версию столкновения: по его мнению, у Расселла было более чем достаточно места, чтобы избежать столкновения.