Расселл объяснил, почему идея с реверсивной решеткой не сработает в Ф1

В предстоящем сезоне Формулу 1 ждут шесть спринтерских этапов. Уже известно, что их формат совершенно точно будет не таким, как в 2023 году, однако пока участники и руководители чемпионата еще не пришли к окончательному выводу, как именно сформулируют правила на этот счет.

Одна из обсуждаемых идей состоит в том, чтобы использовать в коротких субботних заездах реверсивную стартовую решетку. Ее можно формировать по итогам главной квалификации или, например, по положению в общем зачете, разворачивая десятку лидеров или вовсе весь пелотон.

Такой прием отбрасывает лидеров назад, вынуждая атаковать и прорываться по ходу дистанции, что добавляет зрелищности. Разумеется, есть те, кто считает такой подход отступлением от традиций спорта. Но общее мнение явно меняется: можно вспомнить, как три года назад при введении спринтов саму мысль о реверсиве отвергали как несерьезную, а сейчас ее уже готовы обсуждать на самом высоком уровне.

Тем временем своими мыслями о механизме, который активно используется в молодежных сериях, поделился пилот Mercedes и глава ассоциации GPDA Джордж Расселл.

«Не стану говорить от имени всех гонщиков и выскажу лишь мое собственное мнение, – сказал британец. – Я считаю, идея с реверсивной решеткой не сработает. Мне удалось хорошо познакомиться с этой историей за время выступлений в Формуле 3 и Формуле 2.

Предположим, что есть десять самых быстрых участников – тех, с кем сложнее всего сражаться. Если развернуть всю эту десятку, то перед быстрейшим гонщиком оказывается второй по скорости, перед тем – третий и так далее. То есть каждому придется атаковать его самого сложного соперника.

К чему это приведет? Скорее всего, к "паровозику DRS". Представьте, что впереди едет Williams, следом – Haas, а затем, условно говоря, Alpine и McLaren. Это ничего не даст. Такая концепция, как по мне, не сработает».

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Джордж Расселл, Mercedes-AMG

Со своей стороны Джордж предложил решение, которое позволило бы повысить зрелищность спринтов. По его мнению, на 100-километровой субботней дистанции необходимо тем или иным образом задействовать шинный фактор.

«Лучшими спринтами пока вышли те, где был высокий износ шин, как в Катаре. Или где у гонщиков был разный выбор составов, – объяснил он. – В Бразилии, где резина едва выдерживала все 25 кругов дистанции, тоже получилось неплохо.

Но обычно в спринте все ставят Medium и просто атакуют на нем от старта до финиша. И тогда гонка получается не самой хорошей».

В сезоне 2024 года спринты пройдут в Китае, Майами, Австрии, Остине, Бразилии и Катаре.