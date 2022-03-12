Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Когда участники предсезонных тестов Формулы 1 перебрались из Барселоны в Бахрейн, команда Mercedes удивила всех радикальным обновлением своей машины. Оставаясь в рамках правил, ей удалось сделать понтоны на своей машине предельно компактными.

Однако если в Барселоне пилоты Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл стали быстрейшими, то за все три дня работы на трассе в Сахире им так и не удалось оказаться среди лидеров. В субботу младший из британцев показал четвертую скорость, уступив Максу Ферстаппену из Red Bull целую секунду.

Журналисты спросили Джорджа, сильно ли «беспонтонная» машина отличается от прежней в плане управляемости и других характеристик, важных для пилота.

«На самом деле, не очень, – ответил тот. – Да, внешне разница огромная. Но неслучайно говорят, что внешний вид – это далеко не все. Под кузовными панелями шасси осталось по сути прежним. Это просто кожа. И те проблемы, которые были у нас в Барселоне, тоже никуда не делись.

Более того, в Барселоне нам удалось добиться от машины большего, чем здесь, в Бахрейне. И прибавить еще никак не выходит».

Джордж добавил, что особенно сложно удерживать W13 под контролем в предельных режимах: «Все зависит от того, насколько ты атакуешь. Мы пытаемся получить от машины все возможное, проверяем пределы ее возможностей. И в этом случае ее здорово болтает.

Не слишком удобно в кокпите, но комфорт меня совершенно не волнует – была бы скорость. Пока ее нет, мы на шаг отстаем от соперников. Так что за следующую неделю предстоит серьезно поработать. Пока в любых условиях Red Bull и Ferrari опережают нас».

Дополнительная информация: Люк Смит