Расселл рассказал, как принял за дождь капли собственного пота

Джордж Расселл очень здорово провел воскресенье на «Каталунье». На усовершенствованной версии Mercedes W14 он прорвался с 12-го на третье место, завоевав первый призовой кубок в сезоне.

При этом по ходу дистанции он сказал своему инженеру Маркусу Дадли, что видит на стекле своего шлема капли дождя. Прогноз погоды допускал вероятность осадков во время гонки, однако, несмотря на хмурые небеса, осадков зафиксировано не было.

Как оказалось, Расселл принял за дождь …капельки собственного пота, которые попали на визор.

Гонщик объяснил: «Перед стартом я неправильно уложил волосы под балаклаву, и на первом отрезке гонки они выбились наружу и здорово мешали мне, так как постоянно оставались в поле зрения.

После этого капельки пота стали стекать по этим волосам мне на лицо, а на торможениях улетали на визор. Небеса были серыми, и тут я увидел перед собой капельки. Понятно, что первая мысль в такой ситуации была о том, будто начался дождь.

Нелепая история».

В эфире Sky Sports он добавил: «По ходу гонки я ничего не мог с этим поделать, не имел возможности вытереть пот. Это здорово раздражало. Впрочем, ситуация оставалась под контролем».

Подиум в Барселоне стал для Расселла десятым за время выступлений в Формуле 1.