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Расселл объяснил «глупую» аварию в Имоле необходимостью сохранять шины прогретыми

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Расселл объяснил «глупую» аварию в Имоле необходимостью сохранять шины прогретыми
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, Редактор

Британский пилот заявил, что только агрессивный стиль пилотирования оставлял ему шансы заработать первые очки в Формуле 1

Пилот Williams Джордж Расселл второй год подряд неизменно опережает напарников в квалификациях, однако в гонках еще ни разу не финишировал в очковой зоне.

В Имоле у Расселла был такой шанс: после схода Макса Ферстаппена и выезда автомобиля безопасности, британец оказался на десятом месте. Однако до финиша он не добрался: стараясь прогреть шины, Расселл внезапно выскочил за пределы трассы и ударился барьер.

После гонки Расселл так описал произошедшее.

«В этой гонке я атаковал с самого первого круга – и был агрессивнее, чем когда-либо, – сказал пилот Williams. – Машина была весьма быстра – к примеру, первые круги я проходил в одном темпе с McLaren, что является для нас большим достижением. Я смог опередить Окона на пит-стопе и начать отрываться от него.

Когда на трассу выехал автомобиль безопасности, я оставался на старой резине, а за спиной у меня оказались пилоты на свежей. И ради того, чтобы сохранить шансы на очки, мне надо было оставаться супер-агрессивным, надо было после рестарта выжимать из машины абсолютный максимум.

Так что даже позади машины безопасности я нагружал шины и в момент смены передачи я допустил потерю управления. Прежде, чем я успел осознать это, я уже ударился о стену. Простите меня, парни, это только моя вина. Я допустил абсолютно любительскую ошибку.

Знаете, прежде меня обвиняли в излишне консервативном пилотировании. Что же, сегодня я определенно узнал, где находится предел».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Пилоты Джордж Расселл
Автор Сергей Иванов

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