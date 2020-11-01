Расселл объяснил «глупую» аварию в Имоле необходимостью сохранять шины прогретыми

Пилот Williams Джордж Расселл второй год подряд неизменно опережает напарников в квалификациях, однако в гонках еще ни разу не финишировал в очковой зоне.

В Имоле у Расселла был такой шанс: после схода Макса Ферстаппена и выезда автомобиля безопасности, британец оказался на десятом месте. Однако до финиша он не добрался: стараясь прогреть шины, Расселл внезапно выскочил за пределы трассы и ударился барьер.

После гонки Расселл так описал произошедшее.

«В этой гонке я атаковал с самого первого круга – и был агрессивнее, чем когда-либо, – сказал пилот Williams. – Машина была весьма быстра – к примеру, первые круги я проходил в одном темпе с McLaren, что является для нас большим достижением. Я смог опередить Окона на пит-стопе и начать отрываться от него.

Когда на трассу выехал автомобиль безопасности, я оставался на старой резине, а за спиной у меня оказались пилоты на свежей. И ради того, чтобы сохранить шансы на очки, мне надо было оставаться супер-агрессивным, надо было после рестарта выжимать из машины абсолютный максимум.

Так что даже позади машины безопасности я нагружал шины и в момент смены передачи я допустил потерю управления. Прежде, чем я успел осознать это, я уже ударился о стену. Простите меня, парни, это только моя вина. Я допустил абсолютно любительскую ошибку.

Знаете, прежде меня обвиняли в излишне консервативном пилотировании. Что же, сегодня я определенно узнал, где находится предел».