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Расселл обвинил Red Bull в сокрытии темпа. Хорнер ему ответил

Глава команды из Милтон-Кинса отверг предположения, будто его пилоты атакуют на трассах Гран При не в полную силу

Александр Кабановский
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Расселл обвинил Red Bull в сокрытии темпа. Хорнер ему ответил
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Три победы Red Bull Racing на старте сезона-2023 заставили поклонников и знатоков Ф1 говорить о том, что у команды по сути нет соперников в нынешнем чемпионате. 

Джордж Расселл после гонки в Бахрейне заявил, что Red Bull по силам одержать победы во всех оставшихся Гран При сезона. 

После Мельбурна гонщик Mercedes в интервью  BBC 5 высказал еще более смелую мысль. Он сказал по поводу Red Bull: «Нет сомнений, что они едут не в полную силу. Им самим не особенно хочется показывать свои реальные возможности, так как в этом случае спорт наверняка постарается сдержать их. 

Реалистично я бы оценил их преимущество над всеми остальными в семь десятых на круге. У Макса [Ферстаппена] просто нет причин атаковать по полной, как и у всей Red Bull.

Да, они отлично справились с работой, этого у них не отнять. Так что нам, определенно, надо догонять их».

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После старта: Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Руководителя RBR Кристиана Хорнера попросили прокомментировать эти слова. Он объяснил, что пилоты команды действительно ехали в Мельбурне не на 100 процентов возможностей машины – но лишь потому, что экономили свою резину. 

«Большое спасибо Джорджу за оценку нашей силы, – сказал Хорнер. – Любопытно, что в их команде хорошо информированы о таких вещах. 

В любой гонке всегда есть элемент контроля за темпом. Так как [в Австралии] мы ехали с одним пит-стопом, причем очень ранним, конечно же, требовалось контролировать состояние шин, чем наши парни и занимались. 

Серхио [Перес, который стартовал с пит-лейна] точно не катался в прогулочном темпе, отставая по семь десятых на круге лишь потому, что не хотел показывать их. На этот раз пелотон был очень плотным».

Он добавил: «Понятно, что мы строим уик-энд с прицелом на гонку, а не квалификацию. Потому те, кто ехал в воскресенье агрессивнее и больше нагружал шины, под конец, понятное дело, испытывали сложности». 

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